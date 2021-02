Se paraliza temporalmente la demolición de las pistas deportivas de La Herradura que usan unos 160 alumnos

En el año 2.016 la Dirección General de Costas empezó a manifestar que las pistas deportivas de La Herradura, que se encuentran en la arena de la playa en la Avenida Prieto Moreno, había que derribarlas y en 2.019 la amenaza se hizo firme y dictaminó que había que hacerlo ya y los costes eran a cargo del Ayuntamiento de Almuñécar.

Estas pistas se construyeron hace más de 50 años, cuando ni siquiera existía la Ley de Costas, para uso deportivo. Con la nueva línea del Instituto de Educación Secundaria Villanueva del Mar, surgió un problema porque no tenía zona deportiva ni siquiera patio para el recreo, por lo que desde hace unos 10 a 12 años se vienen utilizando por los alumnos del instituto y si desaparecen corre peligro incluso la continuidad de este línea educativa. Los más de 160 alumnos del centro también utilizan como zona de esparcimiento el parque colindante en el Paseo Andrés Segovia de la Herradura y otras instalaciones deportivas municipales, como el estadio de Las Tejas.

Google Maps

Así que el Ayuntamiento de Almuñécar inició dos procesos, éste en el que solicitaban al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la paralización del derribo de las pistas deportivas de La Herradura y por otro lado la semana pasada en Junta de Gobierno, se acordó solicitar a Costas la legalización de estas pistas para que no se tengan que eliminar. "El Ayuntamiento de Almuñécar va a seguir luchando por que se mantengan y para que sigan dando un servicio, no sólo a la comunidad educativa, si no también un servicio lúdico y deportivo a cientos de niños que la utilizan a diario" nos decía Juan José.

Pero la solución definitiva es construir un nuevo IES, para paliar esta y otras carencias que presenta el centro. Algo que ya está previsto en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que está aprobado inicialmente por el Ayuntamiento.

Museo histórico dedicado al Naufragio de la Armada Española en 1.562

Al Teniente de Alcalde también nos comentaba que los trabajos en el Nuevo Museo van cumpliendo los plazos a rajatabla. Los ritmos de trabajo son muy buenos y se cumplirá con el compromiso de inaugurar el Museo Histórico dedicado al "Naufragio de la Armada Española en 1.562", en el Castillo de la Herradura, para el día 19 de marzo, día de San José, Patrón de La Herradura. No se podrá celebrar por la pandemia pero se hará un acto bonito que también servirá como homenaje al patrón del pueblo.