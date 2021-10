Para SAT Campos de Granada el paso por Fruit Attraction siempre es positivo

Finaliza Fruit Attraction, la feria de frutas y hortalizas que se ha celebrado en Ifema, en Madrid del 5 al 7 de octubre y terminamos como empezamos, hablando con Javier Jiménez, Director Comercial de SAT Campos de Granada, quien nos decía que "la sensación es muy buena. En primer lugar ha venido la gente que debería venir, la que esperábamos, después de la pandemia había cierta duda pero se ha resuelto. A la feria en general han venido menos visitantes de paso, pero la gente que tenía que estar a estado. Otro elemento importante ha sido el ánimo, se ha venido con ganas de trabajar y retomar todo lo que se estaba haciendo".



Para Javier "las expectativas para la próxima campaña no son malas, si el tiempo nos respeta, si no se producen aglomeraciones de producto y no pasa nada rada raro, parece que ¡puede ser una campaña como debe ser!, teniendo en cuenta todas las incertidumbres que hemos comentado, el tema de los precios, la subida de costes, los plásticos…"







Está claro que en las ferias hay que estar como nos comentaba el Director Comercial de SAT Campos de Granada, quien nos ponía el ejemplo de un cliente que les ha visitado por otro asunto, ha conocido los "May Cubies", los pepinos enanos crujientes que comercializa Campos de Granada, los ha probado y ha hecho una compra. Y en un momento se ha hecho un pequeño negocio. Asi son las ferias", nos decía Javier.

http://www.camposdegranada.com/productos/

Vídeo













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado