Para los hosteleros de la Costa estas dos semanas han sido de angustia

Paqui Pérez es la propietaria de los restaurantes Fogón de Medina y Mesón Medina en Motril y nos contaba a COPE que estas 2 semanas han sido de angustia, sin saber qué más hacer en materia de seguridad frente al coronavirus, aunque la hostelería en general cumple todas las medidas y los negocios son muy seguros.

Los hosteleros están contentos porque se ha desligado a la Costa y Alpujarra del resto de la provincia de Granada, algo que solicitaban en la movilización que se produjo en Motril.

Paqui pide a la gente que cumpla las normas en la calle y que no se produzcan reuniones que es donde se están dando los contagios y luego las consecuencias las pagamos todos, como ellos que tienen 13 empleados y si hay que volver a cerrar sería un desastre, ya que consideran que este sector está totalmente desamparados por parte del gobierno. Las leyes no se ajustan a la realidad, les cierran sin ninguna ayuda pero con los mismos pagos y no entienden que no se apoye a un sector que crea tanta riqueza y empleo directo e indirecto.