Para la exalcaldesa socialista de Molvízar el gobierno actual ha durado más de lo que ella esperaba

Hablamos con Irene Justo, quien ha sido alcaldesa de Molvizar en el primer año de este mandato en el Ayuntamiento de Molvízar por el Partido Socialista.

A Irene le preguntamos sobre la situación actual de ruptura en el gobierno municipal entre los dos partidos políticos que forman el gobierno municipal y nos cuenta qué “yo ya lo vaticiné en mi discurso de moción de censura y lo ha estado observando, vamos, que lo he vivido en primera fila. Mientras estábamos en los plenos veíamos las discrepancias que había entre ellos y así a sido. Han aguantado un año y medio, cuando yo pensaba que incluso antes iba a saltar la chispa. Ya en el último pleno de noviembre se vio cómo llevábamos unos remanentes a aprobación de 800.000 € y que tan siquiera había llegado la alcaldesa a un acuerdo ni con sus socios de gobierno y evidentemente mucho menos con nosotros, así que esperábamos este devenir“, nos afirma.







Irene Justo dice que ve la situación triste, porque lo que no nos interesa ahora, a año y medio de las próximas elecciones, es que Molvízar no avance. "Ya ha estado estancado durante muchísimos años y un año y medio estancado con ocho concejales, que no han dado más de sí. Solo han mejorado cuatro cosas básicas que había que solucionar, pero no han dado un vuelco al pueblo“, comenta.

La ex alcaldesa también desea que se solucione de la mejor manera posible esta situación y sobre la moción de censura que podría presentar Centrados en Granada, la edil socialista dice que “ la posibilidad legal existe, pero es algo que nosotros todavía ni hemos mirado ni hemos hablado. Es una decisión que, primero tiene que llegar la propuesta y después estudiarla en las ejecutivas tanto local como provincial. Pero nosotros lo primero en lo que vamos a pensar es en lo que mejor le venga a nuestros vecinos y vecinas del pueblo", puntualiza.









