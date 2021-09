Para Carlos Rojas se ha conseguido el objetivo que hace 24 años se marcó en Motril, unir el PP y gobernar

"Han sido 24 años al frente del Partido Popular, algo maravilloso", así recuerda en COPE su paso por la presidencia del Partido Popular en Motril quien ha sido su presidente durante todo este tiempo, Carlos Rojas. "Llegué cuando apenas había terminado la carrera, estaba ejerciendo de abogado, había hecho el doctorado en derecho internacional y probablemente mi destino era terminar la tesis en el extranjero, de hecho eso era lo que iba hacer, pero el partido me pidió que intentara construir un nuevo proyecto en Motril, donde la situación francamente estaba muy delicada, porque había una escisión del partido, prácticamente no existía y había que reconstruirlo todo de nuevo. Y acepté ese reto. Y ese reto me llevo 24 años", nos recuerda Carlos.









"Al final conseguimos todos los sueños, alcanzar la alcaldía de Motril y conseguir el gobierno de la ciudad, lo que apetecía: transformar la ciudad", algo que el diputado nacional considera que se ha conseguido y con muchos y buenos cambios.

A Carlos Rojas le preguntábamos el por qué deja ahora la presidencia local y nos decía que "doy un paso al lado fundamentalmente por dos circunstancias, una porque son muchos años y el objetivo que yo tenía se ha cumplido y el partido está muy sólido y hay mucha gente muy preparada como se demuestra también en el equipo de gobierno que lidera Luisa García Chamorro y la segunda es el reto importante a nivel nacional, con la confianza que tengo del presidente Pablo casado, el Secretario General Teodoro y todo el equipo del Partido Popular a nivel nacional como la portavoz Cuca Gamarra, de hacer un trabajo, aportando nuestro granito de arena, consiguiendo el objetivo tan importante de desalojar a Sánchez de la Moncloa y conseguir que Pablo casado sea el presidente de todos los españoles, que se lo merece y está haciendo un trabajo extraordinario", apostilla.









Con Carlos Rojas, en esta entrevista, también recordamos los buenos y malos momentos que pasó al frente del Partido y del Ayuntamiento y como el PP motrileño queda en muy buenas manos, con el buen hacer y la experiencia de todo el equipo con Luisa García como candidata a presidirlo y José García Fuentes como secretario de nuevo.

El próximo 8 de octubre se celebrará el congreso local del Partido Popular de Motril como se anunció este verano.

