La oposición en Motril pide la dimisión de la alcaldesa por un indicio de prevaricación que ve la fiscalía

Los grupos políticos en la oposición del Ayuntamiento de Motril, IU-EQUO, Andalucía Por Sí, VOX y PSOE, piden la dimisión de la alcaldesa del Partido Popular, Luisa García Chamorro, porque la fiscalía. En octubre de 2.021 se puso en conocimiento de la fiscalía que la alcaldesa había desviado dinero desde la cuenta del grupo municipal del Partido Popular a su propia cuenta, para pagar la condena por injurias, a la que había sido condenada por un juzgado de Granada y que fue por unas declaraciones que hizo como diputada provincial.

Ahora la fiscalía dice que ve indicios de delito penal en esta actuación, tanto por la alcaldesa, como por la concejala de su mismo grupo muncipal Ángeles López.

IU-EQUO

La portavoz de IU-Equo, Inma Omiste, ha recordado que su Grupo junto a otros grupos municipales del Ayuntamiento de Motril, puso en conocimiento de la Fiscalía de Granada, en octubre de 2021, los hechos ahora valorados para que se investigaran las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido la alcaldesa o los miembros de su Grupo político.

Según manifestaron los portavoces de IU-Equo en ese momento, al poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, su formación estaba cumpliendo con su obligación y defendiendo una manera de hacer política, conforme a la legalidad y al respeto a la máxima transparencia en la utilización de los recursos públicos.

Entonces, desde IU-Equo se reclamó la dimisión de la alcaldesa al considerar que su permanencia al frente de la alcaldía constituía una falta de responsabilidad con la ciudad y con sus vecinos y vecinas, además de ocasionar un grave perjuicio a la imagen de Motril. En este mismo sentido se ha manifestado hoy su portavoz, Inma Omiste, que ha exigido la dimisión “inmediata” de Luisa García Chamorro.

Una exigencia que, considera, no pone en cuestión la presunción de inocencia de la alcaldesa y apela al cumplimiento del Código ético y conducta del Partido Popular, aprobado en 2018.

Omiste ha añadido que “a su condición de condenada por un delito de injurias graves con publicidad” se le suman ahora los delitos que indiciariamente aprecia la fiscalía de malversación, administración desleal o apropiación indebida”. Una situación insostenible que García Chamorro debe valorar y, en consecuencia, presentar su dimisión como máxima autoridad municipal de Motril.

Según ha declarado la portavoz de IU-Equo, utilizar el dinero público de los motrileños y motrileñas, presuntamente, para pagar las multas impuestas como consecuencia de sus malas prácticas políticas es un asunto muy grave que, evidentemente, tiene consecuencias políticas y también penales, como así lo considera inicialmente el Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal señala como personas denunciadas “penalmente responsables” a Luisa García Chamorro, como autora material del delito y a Ángeles López Cano, concejala del Ayuntamiento de Motril y miembro de la dirección local del PP, como “colaboradora necesaria” para la comisión del mismo.

El escrito del Ministerio Fiscal, de 19 páginas, concluye con la propuesta al fiscal jefe provincial de Granada de la presentación de denuncia por los hechos que han dado origen a estas actuaciones, señalando que el órgano competente será el Juzgado de Instrucción de Motril que por turno le corresponda.

El escrito de la Fiscalía sitúa a García Chamoro en el lugar en el que le corresponde, ya que llegó a presentarse como víctima de una campaña de descrédito contra ella y su buen nombre. Sin embargo, ahora, el contenido del escrito de la Fiscal desmonta, una por una, las justificaciones, excusas y las coartadas de la alcaldesa de Motril.

La Fiscalía considera que las alegaciones presentadas por la alcaldesa no son significativas para desvirtuar “el preciso y fundamentado informe del funcionario público de Intervención del Ayuntamiento de Motril plenamente justificado”, que establecía que la regidora había vulnerado la normativa municipal al utilizar fondos públicos para pagar su condena.

La portavoz de IU-Equo ha recordado que Luisa García Chamorro tiene cargos de responsabilidad en el Partido Popular de Andalucía y de Granada por lo que considera que la ciudadanía, especialmente en Motril, tiene derecho a conocer cuál es la posición de Partido Popular ante unos hechos de la gravedad que aprecia el Ministerio Fiscal.









VOX

VOX ha exigido la dimisión de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, después de que el Ministerio Fiscal considere que hay indicios suficientes para investigar a la regidora por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Miguel Ángel López, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Motril, ha solicitado al Partido Popular «medidas certeras para que situaciones como la supuesta malversación de caudales públicos de Luisa García Chamorro no vuelvan a repetirse».

En octubre de 2021, los servicios jurídicos de VOX presentaron un escrito ante la Fiscalía provincial de Granada instando a la investigación de Luisa María García Chamorro. «Ante los indicios de que podría haber pagado los gastos de defensa jurídica de una condena personal con dinero de las administraciones públicas, desde nuestro partido político se ha considerado que la Fiscalía debe investigar las posibles responsabilidades que la alcaldesa o los miembros de su equipo político podrían haber cometido», se informó entonces.









ANDALUCIA POR SÍ

El portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento, David Martín, ha pedido la dimisión de Luisa García Chamorro como alcaldesa de Motril y como presidenta del Partido Popular de la localidad costera, tras haber considerado la fiscalía provincial que su actitud desviando fondos del grupo municipal para pagar un proceso judicial particular es constitutivo de un presunto “delito continuado de malversación de caudales públicos”, según consta en el auto remitido por el ministerio público al juzgado de instrucción que iniciará ahora el proceso judicial.

Martín ha afirmado que partiendo siempre del derecho constitucional de la presunción de inocencia “García Chamorro tiene que afrontar este proceso penal sin arrastrar por las sedes judiciales al menos su cargo público”. El portavoz de los andalucistas ha manifestado que el nombre de Motril, si se realiza hoy una búsqueda en las noticias de internet, referencia el caso del escrito de la fiscalía contra la alcaldesa, como primera opción”.

El concejal de AxSí ha denunciado además el silencio cómplice de Ciudadanos, socios de gobierno del PP en Motril, al igual que en la Junta, que aún no se han pronunciado sobre el caso “nada nuevo si tenemos en cuenta que como formación política rechazan el transfuguismo, por ejemplo, y en Motril lo consiente”.

PSOE

El PSOE de Granada ha asegurado que “el tiempo de Luisa García Chamorro como alcaldesa de Motril ha concluido” y ha pedido su dimisión tras conocer que la Fiscalía en un decreto aprecia un delito de malversación de fondos por pagar con dinero público del Ayuntamiento motrileño una condena personal.

La secretaria general del PSOE de Motril y miembro de la ejecutiva regional socialista, Flor Almón, ha señalado que una ciudad como Motril “merece a representantes públicos con una conducta ejemplar”, algo que no cumple García Chamorro, que es “reincidente”, toda vez que estos hechos que ahora se investigan se producen tras ser condenada en 2017 por injurias graves contra el exgerente de Visogsa.

“Todo apunta a que podría haber pagado dicha condena con dinero público que el Ayuntamiento designa a los grupos políticos, algo que nos parece que es reiterar un esperpento público que va en deterioro de la política y de las y los políticos”, ha subrayado la socialista quien ha insistido en que en el decreto de la Fiscalía, ésta asegura que “podría haber un delito continuado de malversación de caudales públicos”.

Almón ha recordado que el dinero que presuntamente se abonó en la cuenta personal de García Chamorro procedía del grupo municipal del PP, además de incidir en que el Ministerio Público pone el acento en que “se trataba de pagar una condena que se produjo siendo García Chamorro vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, no teniendo nada que ver con el Ayuntamiento de Motril, y que, además, esas injurias fueron vertidas contra una persona ajena al Consistorio motrileño y al grupo municipal del PP”.

Tras remarcar la “gravedad” de estos posibles hechos, la socialista ha calificado de “increíble” que alguien se pueda plantear el pago de una condena personal con recursos públicos -en total unos 4.600 euros- y de manera continuada, porque son más de uno los ingresos que se hacen al número de cuenta personal de la actual alcaldesa de Motril, según recoge el decreto del Ministerio Fiscal.

“Se dan una serie de circunstancias, incluida la continuidad, que no pueden hacernos pensar que no había mala intención o que no existía un conocimiento de los hechos porque se dan demasiadas circunstancias”, ha añadido.

Por todo ello, Almón ha reclamado a la alcaldesa de Motril que “recapacite, después de haberse equivocado tantas veces como servidora pública y utilizar, presuntamente, las herramientas que la da la democracia en su propio favor. No es la primera vez que por estas actitudes le pedimos su dimisión”.

“Una conducta que dice mucho de ella y que denosta la vida pública, por lo que dudamos de que su prioridad sea el interés general y el servicio a la ciudadanía motrileña”, ha concluido.

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Manuel García Cerezo, ha pedido al máximo responsable provincial del PP, Francisco Rodríguez, que “de inmediato, diga claramente qué opinión le merecen estos hechos en los que la Fiscalía aprecia un posible delito de malversación de caudales públicos”.

“El presidente del PP debe explicarle a la ciudadanía de Motril y de toda la provincia, qué medidas piensa tomar el PP en este caso", ha señalado para preguntarse si el señor Rodríguez, Moreno Bonilla y Pablo Casado “amparan esta conducta”.

Tras recordar que se trata de la alcaldesa del segundo municipio más importante por población de la provincia de Granada, García Cerezo ha censurado que el PP “permanezca en silencio” y, además, haya respaldado a García Chamorro con el “premio” de la responsabilidad de la Presidencia del PP de Motril, del Consejo de Alcaldes del PP de la provincia y Moreno Bonilla la tiene en su ejecutiva andaluza como responsable de Financiación Local del PP de Andalucía.

“El PP debe aclarar qué intereses defiende, si los de la ciudadanía o los intereses personales”, ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que la alcaldesa de Motril “no está preparada para gestionar un ayuntamiento, donde todo lo que hay son fondos públicos”.

“Las presuntas malas artes por las que García Chamorro se ha visto implicada en este caso no son el mejor ejemplo para las y los representantes públicos de nuestra provincia ni para la ciudadanía. Y muchos menos viniendo de quien es paradójicamente es la responsable de Financiación Local en el PP de Andalucía”, ha apostillado.









PARTIDO POPULAR

El Partido Popular de Granada muestra su respaldo y confianza en la pronta resolución, en breves fechas, de las diligencias abiertas por parte de la Fiscalía en torno a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. El secretario general del PP granadino, Jorge Saavedra, traslada que la formación no va a aceptar ni una sola lección del Partido Socialista manchado por la corrupción y menos aún de Espadas Cejas recordando que formó parte del gobierno más corrupto que ha tenido nunca la Junta de Andalucía con el fraude y malversación de millones de euros.

En cuanto a la petición de dimisión formulada hoy por parte del PSOE, el dirigente granadino se pregunta qué tendría que hacer el Partido Socialista con el alcalde de Granada que, a diferencia de la regidora de Motril, sí tiene una imputación en firme por parte de un juzgado de Sevilla.

Saavedra señala además el sectarismo de la izquierda y su pretensión de ganar lo que no consigue en las urnas, frente a una alcaldesa que está transformando Motril, con una campaña de malas artes al igual que han venido haciendo con otros responsables públicos del Partido Popular a los que la justicia ha dado la razón.