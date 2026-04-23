Operación Fénix: Cae una red criminal con 3.000 kilos de hachís y un arsenal de armas que operaba en la Costa de Granada

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Granada, en una operación conjunta denominada FÉNIX, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de droga en Granada y Almería. La operación se ha saldado con diez personas detenidas y la incautación de 72 fardos de hachís con un peso total de casi 3.000 kilos, además de varias armas y siete vehículos.

Así fue la persecución

La investigación se inició en diciembre de 2025 al tener conocimiento de que una organización estaba introduciendo grandes cantidades de hachís por la costa levantina granadina mediante embarcaciones de alta velocidad. Tres meses después, los agentes detectaron indicios de que se preparaba un alijo inminente, por lo que establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona.

Una madrugada de mediados de marzo, las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación rápida aproximándose a la costa. La lancha tocó tierra en una playa del levante granadino, donde varios vehículos esperaban para cargar los fardos. Al ser sorprendidos por los agentes, los traficantes se dieron a la fuga, pero los investigadores lograron asegurar parte de la mercancía en un taller propiedad de uno de los sospechosos.

Posteriormente, una batida por la zona con la ayuda de unidades de Seguridad Ciudadana permitió la detención de cuatro miembros de la organización que habían participado directamente en la descarga del hachís.

Registros y material incautado

Con la correspondiente autorización judicial, se llevaron a cabo siete entradas y registros en las provincias de Granada (5) y Almería (2). En las viviendas, naves, fincas y trasteros de la organización se localizaron un total de 72 fardos de hachís, con un peso de casi 3.000 kilogramos.

Durante el registro de la furgoneta usada para el transporte de la droga, se hallaron tres armas de fuego: una escopeta modificada con un cartucho en la recámara y dos armas cortas, también municionadas y una de ellas lista para ser utilizada. Además, se intervinieron siete vehículos, dos de los cuales figuraban como sustraídos.

Ha sido una de las mayores incautaciones de hachís realizada en las costas de Granada"

Ruta a Europa y consecuencias

El modus operandi de la red consistía en traer la droga desde Marruecos en embarcaciones de alta velocidad, desembarcarla en la costa granadina y ocultarla temporalmente antes de trasladarla a Europa. Según las autoridades, "ha sido una de las mayores incautaciones de hachís realizada en las costas de Granada mediante alijo de embarcaciones de alta velocidad de los últimos años".

En el marco de la investigación patrimonial vinculada al blanqueo de capitales, se ha solicitado el bloqueo de bienes muebles e inmuebles de la organización, valorados en más de 500.000 euros.

En total, han sido detenidas diez personas por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo y uso de vehículo a motor y falsificación de documento público. De ellos, cinco han ingresado en prisión tras pasar a disposición del Tribunal de Instancia de Motril.