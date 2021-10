Nos preguntamos: ¿Cómo puedo saber si el precio de venta de mi casa es el correcto?

Daniel Rosales, Agente inmobiliario colegiado hoy nos expone este interante asunto:

Existen tres supuestos claros en relacion al precio de yenta que has fijado, asi como unos indicadores que nos revelan si dicho precio es o no el correcto:

1.- Precio demasiado alto.

Un indicador claro de que el precio es alto es el escaso de visitas, tanto fisicas como por Internet, que recibe tu inmueble. Es obvio que un precio excesivamente alto espanta a los compradores que manejan mejor que nadie el precio medio de cada zona y deja tu vivienda fuera del mercado. Esto se traduce en una improductiva y larga presencia en el mercado. Este tiempo infructuoso hace mella tambien en el cartel de "SE VENDE" que colocaste en tu balcón o en la fachada del portal y que empieza a amarillear. Inevitablemente, la sensación que esto provoca de manera inconsciente en la mente del potencial comprador es, en primer lugar, de dejadez y, en segundo término, de que algo falla: o es muy caro o esta hecho un desastre. Por norma (no escrita), un piso que Ileva mas de seis meses en el mercado sin venderse "está quemado" y va a ir de mal en peor. Solución: i necesitas una revision significativa del precio !

2.- Precio por encima del mercado.

Una vez mas, el numero de visitas to va a ofrecer un diagnostico real y en el momento de lo adecuado o inadecuado del precio de tu vivienda. Si el precio esta por encima del mercado probablemente recibas visitas al inmueble (tanto físicas como on line) pero no ofertas. Para que puedas medir la eficacia de las visitas, anota que la media es 1/10, es decir, recibir una oferta por cada 10 visitas. Un precio por encima del mercado significa poca gente interesada, pero sobre todo, pocas posibilidades reales de yenta, con la excepci6n logica de toda regla de que tu vivienda sea algo realmente especial y no se pueda encontrar nada parecido en el mercado. Solución: i necesitas un retoque en el precio, ya que si pasa el tiempo nos iremos quedando desfasados !

3.- Precio adecuado.

Un precio adecuado se traduce en generacion de interes, es decir, en peticiones de visitas y consecuentemente, en ofertas que se materializaran en yenta, a veces casi inmediata. Un precio adecuado hace que tu inmueble compita con ventaja en el mercado, que se interesen por ella muchos posibles compradores, que se sientan muy motivados a comprar y, por tanto, que la venta sea rápida. Tu casa se ha vendido de inmediato: !Genial! En Ia mayoria de las ocasiones, los pisos que permanecen mucho tiempo en el mercado se venden mal, tarde y peor que aquellos otros que fijaron un precio adecuado desde el principio y la yenta fue agil.

Comprarcasa recomienda siempre que cuando vayas a poner en yenta tu vivienda, pidas asesoramiento a un profesional para fijar un precio adecuado. Nosotros disponemos de aplicaciones con acceso al Registro de Ia propiedad y Colegio de Notarías donde vemos los precios de cierres reales, no las intenciones de venta de los propietarios en los portales inmobiliarios, que suelen estar sobre el 20% por encima de lo que luego acaba siendo Ia venta real. De este modo, Ia venta sera mucho mal fácil, rápida y provechosa para ti.

Comprar Casa Rosales, en C/ Cuevas 1, 18600, Motril (Granada) Tfno.: 958 912 690. https://www.comprarcasarosales.com/