Un neumólogo avisa sobre la alergia esta primavera: se retrasa pero podría ser más intensa

La primavera de este año llega con un panorama diferente para los alérgicos. Según explica el neumólogo Diego Molina, del Hospital Comarcal Santa Ana de Motril, las recientes lluvias han provocado que la alergia llegue “un poquillo más tarde”. Este retraso se debe a que los árboles, responsables de gran parte del polen en esta época, están comenzando a florecer ahora, lo que concentrará la liberación de polen en las próximas semanas.

Cómo diferenciar la alergia de un resfriado

Es fundamental saber distinguir los síntomas para aplicar el tratamiento correcto. El doctor Molina subraya que “la alergia lo más frecuente son estornudos, picos de ojos, picos de garganta”. Por el contrario, una infección respiratoria o una bronquitis se caracteriza por “más mucosidad, más tos con expectoración, con mucosidad más fea, más purulenta, más oscura”. El experto advierte contra el uso de antibióticos para tratar alergias, ya que no tienen ningún efecto, a diferencia de las infecciones bacterianas, donde sí son necesarios.

El sistema inmune es complejo y puede cambiar con el tiempo, por lo que las alergias no son exclusivas de la infancia. De hecho, Molina señala que pueden surgir a cualquier edad, incluso en personas que nunca antes las habían padecido. “Después de una infección importante o muchas veces después del COVID, vimos que habían aparecido alergias nuevas en muchos pacientes”, afirma el neumólogo. Por ello, es posible que aparezcan alergias que antes no tenían en la edad adulta.

Pueden aparecer alergias que antes no tenían" Diego Molina Neumólogo del Hospital Santa Ana de Motril

La calima, un irritante añadido

A los pólenes habituales se suma otro factor ambiental: la calima. Sin embargo, el doctor Molina aclara que no se trata de una alergia como tal, sino de una “hiperrespuesta bronquial”. El polvo en suspensión y las sustancias no orgánicas irritan las vías respiratorias, provocando tos y sensación de presión torácica incluso en personas sin patologías previas. “Es como si estuviéramos inhalando polvo continuamente”, explica, y el pulmón se defiende generando más tos y más moco.

Pico en mayo y junio y recomendaciones

Los picos de mayor concentración de polen se esperan para mayo y junio, con la llegada del calor. Es crucial identificar si se trata solo de una alergia o si se acompaña de asma, ya que “la gente con asma alérgico sí se puede poner bastante peor en esta época”. Por ello, es importante saber a qué es alérgico cada uno, ya sea a pólenes o a ácaros, presentes durante todo el año en la zona.

La gente con asma alérgico sí se puede poner bastante peor en esta época" Diego Molina

Ante la aparición de síntomas, la recomendación es acudir al médico de familia para un diagnóstico preciso, que puede incluir analíticas o pruebas cutáneas. El tratamiento varía desde antihistamínicos para síntomas leves hasta inhaladores si hay afectación bronquial. Como medidas de prevención, Molina aconseja el uso de mascarillas —una práctica más aceptada tras la pandemia—, ventilar la casa y evitar zonas de alta concentración de polen.