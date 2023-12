"La Navidad no es solo pura juerga, tiene que ver con lo que uno piensa, con lo que uno siente"

Hablamos con el presidente de la cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, para ir haciendo balance y despedir este año de 2023.

Julio nos dice que "ha sido interesante, intenso y yo creo que estamos en una posición para afrontar el año que viene de una manera ilusionante".



De los asuntos más importantes que ha realizado la Cámara de Comercio de Motril en este 2023 que termina, sin duda, ha sido la puesta en marcha de la nueva sede "Coworking Motril Conecta": "Hemos hecho, con ayuda de la fundación INCIDE de cámaras de España, no hemos podido cometer esta inversión y estamos muy contentos de cómo ha quedado y ahora tenemos un lugar, como espacio físico, el mejor Coworking de la Costa Tropical, probablemente, pero necesitamos que también el interior sea un lugar de emprendimiento, de sinergias… Y que la gente joven que quiera implementar una idea pueda hacerlo, y en eso es en lo que estamos, que sea un espacio también vital y lleno de posibilidades. Todo aquel que quiera emprender o poner en marcha un proyecto, va a tener un espacio donde poder establecerse durante un tiempo. Por ejemplo, profesionales que quieran llevar a cabo su actividad profesional, abogados, economistas… También en la práctica de su trabajo cotidiano, podrían allí tener reuniones, ya que hay salas específicas, hay aulas de formación, también donde empresas puedan utilizarlas… Es que es muy amplio. Por ejemplo, tengo un amigo que es representante de marcas de ropas y utiliza el espacio Coworking en la provincia de León, para presentar sus muestrarios a sus clientes, es un espacio suficientemente flexible y está preparado para cualquier actividad. También hemos contado con la inestimable ayuda de Wiber, que va a proveer toda la parte de la instalación de Wi-Fi y esto va a ser gratuito para los coworkers, así que también tengo que agradecer a Wiber este detalle que es importante", nos explicaba.



Volvemos a felicitar a Julio Rodríguez, por renovar la presidencia de la Cámara motrileña tras las últimas elecciones camerales, donde llegó a raíz de la muerte del anterior presidente Ángel Gijón y afronta, con mucha ilusión estos cuatro años, que serán los últimos, porque la ley andaluza no permite que se esté al frente del cargo más de dos mandatos, así que espera que todo lo que se haga sirva para las generaciones que están por venir.



A Julio Rodríguez le preguntamos cómo va a pasar la Navidad y nos dice "la pasaré en familia, tengo la suerte de tener familias amplias y grandes y seguramente estaremos en algún momento con ellos, tratando de disfrutar lo que realmente significa la Navidad, que muchas veces no es la pura juerga, sino otros temas que tienen que ver con lo que uno piensa y con lo que uno siente", nos confiesa.



Recordamos que en el Coworking de la cámara están recogiendo juguetes para la asociación de vecinos de la rambla de Los Álamos para que ningún niño se quede sin juguetes esta Navidad.



Por último, le pedimos a Julio un deseo para el año que viene y nos dice que "salud, esperanza... seguro que las cosas van a ir mejor y que tengamos todo tipo de éxitos y sobre todo en la parte empresarial que se genere empleo, que me parece que es una oportunidad que hace cambiar la vida de las personas".