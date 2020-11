La motrileña Rosa Adela Lorente se proclama subcampeona de Andalucía

El Hotel Abades Nevada Palace de Granada acogió el Campeonato de Andalucía por edades, desde la categoría sub 8 hasta la sub 16, un evento que se celebró bajo unas estrictas medidas sanitarias dado la especial situación que se vive en la capital granadina. Se jugó a ocho rondas para las cinco categorías establecidas en distintos grupos, con un tiempo de juego de 50 minutos más diez segundos de incremento por jugada.

La participación total fue de 145 ajedrecistas, siendo Granada, con 30, la de mayor número de participantes seguida de Málaga, con 29; por los 27 de Sevilla. Por selecciones provinciales Málaga arrasó ganando las dos categorías: sub 8-10-12 y sub 14-16; Granada se llevó las dos platas; Almería y Sevilla se repartieron los metales de bronce.

En la categoría sub 8 se produjo un empate final a 6,5 puntos entre los malagueños Danilo Fernández Cruz e Isaac Pichardo Jiménez. Marco Antonio Carmona Lebedeva, sub 7 del Club Ajedrez Motril, fue el mejor motrileño en la decimonovena posición. El almeriense David Jiménez Freniche se llevó el campeonato sub 10, sumó siete puntos, la segunda posición fue para David Alonso Vargas, del Caballo de Plata de Motril, con seis y medio y realizando un gran campeonato.

También dominio malagueño en una categoría sub 12 donde Juan Alberto Gómez Aguirre quedó imbatido con siete puntos, seguido de Daniel Gaspar López, con seis. Adrián Martín Morales, del Club Ajedrez Motril, finalizó con tres puntos en el vigésimo sexto lugar. Los almerienses ocuparon la parte alta de la clasificación en la categoría sub 14, en esta el campeón fue Ciro Revaliente Montoya, con siete puntos y medio de ocho posibles. Fernando Martín Morales, del Club Ajedrez Motril con cinco puntos, se clasificó noveno partiendo del quince en el ranking inicial.

En la categoría sub 16 se produjo una clasificación histórica con dos féminas en las primeras posiciones. El cordobés Bernardo César Maestre cumplió con los pronósticos y fue campeón tras sumar seis puntos y medio. La segunda posición fue para la sevillana Helena Briand Clara, con seis puntos, siendo tercera la motrileña del Club Ajedrez Nazarí Rosa Adela Lorente Serrano, con cinco y medio, a la vez que subcampeona femenina de Andalucía.