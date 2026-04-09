El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, ha presentado la exposición itinerante “Álvaro de Bazán y Lepanto: más allá de Cervantes”. La muestra, que conmemora el V Centenario del nacimiento del marino, se podrá visitar en la Casa de la Condesa Torre-Isabel del 10 al 25 de abril.

Motril recupera la figura del ‘Señor de los Mares’ con una exposición única sobre Álvaro de Bazán

La inauguración oficial será el viernes 10 de abril a las 19:30 horas con la conferencia ‘D. Álvaro de Bazán, Señor de los Mares’, a cargo del coronel D. Bernardo Ramos Oliver. Tras la ponencia, se abrirá la exposición a las 20:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Una muestra inmersiva y documental

La exposición se compone de 32 paneles de gran formato con una estética inspirada en el mar y los antiguos portulanos. A través de ellos, se recorren los principales episodios de la vida de Álvaro de Bazán, incluyendo hechos menos conocidos como la Batalla de Muros o el Auxilio a Orán y Mazalquivir. Además, la muestra incorpora códigos QR que enlazan a una videoguía para una experiencia interactiva.

Como complemento, se exhiben recreaciones en 3D de gran valor histórico, como un busto a escala real de Álvaro de Bazán y una réplica de “La Loba”, la escultura que adornaba la proa de su galera capitana, buscando acercar al visitante a una dimensión más tangible de su legado.

Poner en valor la historia

Durante la presentación, Muñoz Pino ha subrayado la apuesta del Área de Cultura por propuestas que combinan rigor histórico y divulgación. “Esta exposición es una oportunidad única para redescubrir a una de las figuras más importantes de nuestra historia naval”, ha afirmado.

El concejal también ha destacado la relevancia de recuperar a Don Álvaro de Bazán, “un personaje clave en la historia de España, protagonista de grandes hitos como la batalla de Lepanto, y que, sin embargo, sigue siendo un gran desconocido para muchos”. En su opinión, “es de justicia darle voz y el lugar que merece en nuestra memoria colectiva”.

Es de justicia darle voz y el lugar que merece en nuestra memoria colectiva" Miguel Ángel Muñoz Concejal de Cultura

Por su parte, José Miguel Pérez Juárez, colaborador de la Asociación 500 Aniversario Álvaro de Bazán, ha puesto en valor el alto nivel de la exposición. “Nos encontramos ante una muestra muy completa, que combina el rigor histórico con una aportación visual atractiva y accesible”, ha señalado.

Los facsímiles aportan un valor excepcional, permitiendo al visitante acercarse de forma directa a los acontecimientos históricos" José Miguel Pérez Juarez Colaborador de la Asociación 500 Aniversario Álvaro de Bazán

Pérez Juárez ha añadido que los facsímiles, como el plano original de la batalla de Lepanto o la carta autógrafa de Bazán a Felipe II, “aportan un valor excepcional, permitiendo al visitante acercarse de forma directa a los acontecimientos históricos”. El horario de visita será de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas, y por la tarde de 17:00 a 20:00 horas de martes a viernes.