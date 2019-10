En Motril podremos participar en la fiesta de Halloween por distintos lugares de la ciudad

Los responsables municipales explican las actividades previstas para la celebración. Este año varias calles y escenarios ur-banos, de los cuatro puntos cardinales de la ciudad, serán “tomados” literalmente por monstruos, espectros, personajes terroríficos y figurantes en una enorme puesta en escena callejera que tendrá como jornada central la noche del día 31, si bien en algún caso se extenderá hasta el día 1 de noviembre.

Hoy, la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Inmaculada Torres, junto a los concejales de Fiestas y Juventud, Magdalena Banqueri y Alejandro Vilar, respectiva-mente; además de los responsables de la celebración de los diferentes eventos, han presentado las diversas actividades que movilizarán a centenares de personas de to-das las edades.

La actividad más veterana (iniciada en 2003) es la que tendrá lugar en el marco de las fiestas del barrio de Los Álamos, con el túnel del terror que se abrirá al público adulto a las 20 h. del jueves 31 de octubre; y para los niños en la jornada siguiente, a las 12 del mediodía. En relación a ello, la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Inma-culada Torres Alaminos, ha destacado “el carácter consolidado de una actividad que ha alcanzado un nivel altísimo”, decía la responsable del área. Es más, el presidente de la comisión de fiestas de Los Álamos, Floro Castro relató cómo desde el primer año, con medios muy sencillos, se ha llegado a crear un túnel del terror tan elaborado “que viene a participar gente de toda la costa”.

La segunda de las propuestas se traslada a la céntrica avenida de Salobreña, organi-zada por el centro UP y el propio Ayuntamiento de Motril, en su ya cuarta edición. Se trata del espectacular y multitudinario Flashmob UP Motril, que comenzará a las 21.00 de la noche del jueves próximo y que “será un auténtico éxito, avalado por lo realizado en años anteriores y con una original y llamativa tematización”, decía la concejal de Fiestas del ayuntamiento motrileño, Magdalena Banqueri Fonrns-Samsó a quien acompañaban, en la presentación del evento y en representación de UP Valeriano Fe-rreira y Verónica Frutchtmen. Esta última indicó que la coreografía que servirá de base a este acontecimiento ya se puede visualizar en las redes sociales, además de los dos ensayos generales que se realizarán en los días previos. Por su parte, Ferreira adelan-tó que la temática que presidirá el flashmob se inspira en la película Grease “por lo que los participantes se lo van a pasar a lo grande”. En la iniciativa ha colaborado el Club de Vehículos Románticos de Motril.

Creatividad y miedo

La noche del 31 va a dar mucho de sí. Tanto que habrá lugar para pasar mucho miedo, de una manera original y tan elaborada que no dejará indiferente a nadie. La tercera propuesta, en este sentido, tendrá lugar en el Centro Joven de Motril (bajos de la ofici-na de Turismo), organizada por Jana Hill y contando con la colaboración del ayunta-miento motrileño, Alataquechef y Zarcillo, con la dirección y creación de @TONY_H3_MASK. En relación a ello, el concejal de juventud Alejandro Vilar Moreno anunció que la actividad “será toda una demostración de creatividad que nadie debe perderse tanto la noche del 31 como la jornada del 1 de noviembre”. Con horario de 20 h. a 1 de la madrugada, se podrán adquirir las entradas al precio de 3 euros (5 para las dos jornadas), tanto en taquilla como en Zarcillo si es anticipada. Los grupos tam-bién tendrán tarifa especial. En relación a ello, Juan Fernández como portavoz de la actividad ha destacado la configuración en dos partes de la misma, el protagonismo del juego de rol y el esfuerzo de los alumnos de la Escuela de Arte en la configuración de este original evento.

El edil de Juventud dio paso, además, a la presentación de la cuarta de las ofertas te-rroríficas: con la colaboración del ayuntamiento de la ciudad, Gremlin's Motril vuelve a realizar una actividad a lo grande, situando el epicentro del terror en la nave de Los Arcos, en la Fabriquilla. Se trata de un especial Halloween Party que se llevará a cabo el 31 por la noche, de 19 a 21 horas para los niños y de 21 a 24 h. para los adultos. En nombre de Gremlin,s, Graciela Principal ha querido dar las gracias al ayuntamiento de la ciudad e invitar al público en general “que disfrutará, de manera gratuita, de una ac-tividad muy especial que no dejará indiferente a nadie”.

En definitiva, cuatro propuestas que convertirán muchas calles y rincones de Motril en el escenario de la fiesta colectiva de una noche que promete, y mucho, en cuanto a la participación popular.