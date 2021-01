En Motril llegar a una tasa de más de 500 o 1.000 "sería un rejón de muerte" según la alcaldesa

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, vuelve a llamar la atención a la ciudadanía ante el incesante aumento de contagios en la ciudad. Desde el pasado viernes se ha incrementado los contagios en 66 personas y la tasa de incidencia se sitúa en 422,3, muy cerca ya del 500 que haría que se cierre perimetralmente la ciudad, lo cual afectaría gravemente a la economía tanto de la ciudad como de los anejos, como dice la alcaldesa. En una semana han dado positivo por coronavirus en Motril 122 personas y en 14 días 245.

Datos COVID en Motril a 18-1-21

Así lo comunica el Ayuntamiento

La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, ha calificado de “grave” la situación del término municipal ante el incremento de los casos de Covid; una situación que podría poner al municipio a las puertas del cierre perimetral “si el ritmo de contagios va como la pasada semana, llegaremos ello y además del problema de salud que está suponiendo, nos enfrentamos a una situación muy delicada a nivel económico porque Motril, como cabecera comarcal de servicios quedaría blindada y eso sería nefasto para nuestra ciudad”, explicaba la alcaldesa.

Es más, la García Chamorro insiste en que para evitar rebasar la cifrad de 500 contagios o la de 1.000 “que sería un rejón de muerte para la economía del municipio”, el ayuntamiento ha adoptado una serie de medidas, al hilo de las establecidas por la Junta de Andalucía: el cierre a la atención al público de las oficinas municipales, salvo atención al contribuyente y gestión tributaria “que seguirán funcionando con cita previa”; el resto, quedará cerrado aunque los funcionarios continuarán en sus puestos de trabajo y atendiendo telefónicamente al público.

Por otro lado, y si bien la intención inicial del gobierno local fue la de cerrar las bibliotecas “hemos sido sensibles con las peticiones de un numeroso grupo de estudiantes, universitarios y opositores por lo que se mantendrán abiertas aunque reforzando todas las medidas de seguridad en estos recintos.

En cuanto a los parques municipales, continúan abiertos si bien se clausuran los parques de columpios “porque esa zona es precisamente donde se produce más contacto entre los niños”.

Por otro lado, la actividad del ayuntamiento a nivel cultural y de otras áreas quedan en suspenso. “Nuestro objetivo es evitar que siga propagándose el virus en la ciudad y sus anejos; la cepa inglesa ha llegado con mucha virulencia y se están produciendo muchos contagios en núcleos familiares y cuando entra en una casa ataca a todos los miembros de la unidad familiar”.

En este sentido, la alcaldesa de Motril ha reiterado nuevamente el llamamiento a la población para que “salga lo mínimo de casa, lo imprescindible y cuando se salga que se cumplan a rajatabla las medidas de seguridad y desde la responsabilidad colectiva intentemos frenar la curva de contagios”. De hecho, García Chamorro ha querido significar la importancia de ello no solo a efectos de salud público, sino para no poner en grave peligro al comercio no esencial o a la hostelería: “está en nuestras manos, y desde la responsabilidad solidaria podemos conseguirlo”.