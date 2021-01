En Motril se harán controles policiales hasta en el transporte público ante el cierre perimetral

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, nos cuenta en COPE cómo se van a endurecer las medidas de control de las normas para evitar la expansión del coronavirus, que hoy arroja 30 positivos más que el día anterior en Motril, situando la tasa de incidencia en 580'8 y 193 positivos en la última semana.

La alcaldesa dice que no les temblará el pulso a la hora de sancionar a las personas que no usen mascarilla o que entren o salgan de Motril sin tener justificación adecuada para ello a partir de la madrugada del miércoles. Dentro de la ciudad también se controlará la movilidad en transporte público y se pedirá a la subdelegada del gobierno que incremente el control de tráfico en los accesos a la ciudad por la Guardia Civil de Tráfico, tras el incremento de denuncias del fin de semana pasado a conductores positivos en alcoholemia, durante el toque de queda y de municipios con cierre perimetral. "Incumpliendo todo lo incumplible".

A Luisa le preocupa mucho la presión hospitalaria que no para de crecer y para lo que lo peor está por llegar, ya que el aumento de contagios se reflejará en más ingresos y el hospital ya está saturado, con quirófanos habilitados para UCI y al límite de su capacidad.

Esta mañana se ha mantenido una reunión para coordinar el dispositivo de control con el cierre perimetral, en el que colaborará la Policía Nacional también, algo que agradecía la alcaldesa.

REUNIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA ANTE EL CIERRE PERIMETRAL DE MOTRIL

Informa el Ayuntamiento de Motri que la situación Covid en Motril es muy preocupante. Enmarcada en el grado I nivel IV, con la restricción de movilidad que esta misma madrugada comienza, es el paso previo para que, en un grado II se tengan que adoptar medidas enormemente restrictivas para la población y su actividad económica.

Ante tal panorama, la Policía Local de Motril encara las próximas jornadas con un más que significativo aumento de su presencia y control, que viene a ser el punto y seguido al que se está desarrollando desde hace ya bastantes fechas “porque el compromiso de nuestra policía ha sido total, durante el desarrollo de la pandemia y se redobla cada vez que un cambio de situación así lo requiere”, explica la teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Motril, María Ángeles Escámez, quien ha reconocido “el cansancio y el agotamiento que las conductas y comportamientos irresponsables de algunos ciudadanos están produciendo en los cuerpos y fuerzas de seguridad, en los sanitarios y en todas las personas que se están dejando la piel para frenar al virus”.

La teniente de alcalde anuncia, en este sentido, que el incremento y la dureza de las sanciones “no es ningún capricho, sino una respuesta lógica y contundente para atajar las actitudes imprudentes e insolidarias de quienes, con su comportamiento, están poniendo en peligro al resto de la población y ante esto vamos a actuar con firmeza”, declaró la edil tras la reunión mantenida esta misma mañana por la alcaldesa, Luisa María García Chamorro, el jefe de la Policía Local de Motril, José Luis Rojas y la propia teniente de alcalde como responsable del Área de Seguridad.

Una reunión en la que se han fijado pautas muy claras de vigilancia, control y sanción que continúan el trabajo que está desarrollando, de manera permanente, la propia policía y que ahora se multiplicarán debido a la gravedad de la situación actual. “Vamos a ser muy, muy estrictos”, apostilló la teniente de alcalde.

Para el jefe de la Policía Local motrileña, José Luis Rojas “se va a poner todo nuestro empeño en aportar todas las medidas operativas necesarias para que nadie incumpla las medidas”. En este sentido y si hasta ahora el cierre perimetral afectaba a otros municipios limítrofes y de la provincia, ahora Motril se suma ahora a la lista de municipios que echan el cierre, tanto para entrar como para salir salvo causas justificadas.

“Los controles operativos serán tanto estáticos, en los puntos de verificación en los accesos a la ciudad y donde se sancionará a todos aquellos que incumplan injustificadamente la prohibición, como los dinámicos en el interior del casco urbano, en estaciones de autobuses, paradas en la ciudad, etc.”, explicaba Rojas.

El responsable de la Policía Local de Motril ha pedido a la ciudadanía “responsabilidad porque estamos cansados de esta situación y vemos que hay quien no tiene conciencia de lo que está pasando y del daño gravísimo que se está haciendo a la economía de la ciudad y a sus habitantes”. No obstante, el responsable policial ha recordado que la obligación de los agentes “es la seguridad de los motrileños y salvar vidas, por lo que ese cansancio no impedirá cumplir al máximo con esa responsabilidad y lo tenemos muy claro”.

Policía Local y Policía Nacional actuarán coordinadamente en el interior del municipio, tal y como ocurre habitualmente.