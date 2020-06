Motril continúa en Estado de Emergencia hasta ver como evoluciona la pandemia

Repasamos la actualidad de Motril con la alcaldesa Luisa García Chamorro, comenzando por la Noche de San Juan que este año no se puede controlar en las playas por lo que se decidió cerraralas para evitar aglomeraciones. Algo que se va a dar en toda la Costa Granadina.

Motril sigue en Estado de Emergencia, que decretó lal alcaldesa a principio de la pandemia y que se alargará un poco más a ver como evoluciona la nueva situación.

Ya se están abriendo los parques infantiles, tras su consiguiente desinfección.



Hemos repasado el "episodio de Costas" por la respuesta,nada técnica que se dió a las peticiones que hizo el ayuntamiento de Motril para hacer unas mejoras necesarias a las playas y que no se trataba de ocurrencias personales, si no que estaba revisado por los técnicos y aprovadas por unanimidad por el pleno de la corporación.



Según Luisa "Costas es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", ya que no da opciones alternativas a las peticiones que se hacen y algunos planteamientos que hace en sus respuestas son totalmente contradictorios.

Mientras tanto el ayuntamiento, por su cuenta y riesgo, a arreglado el escalón que los temporales han dejado en Playa Granada, moviendo con maquinaria propia la arena. "A ver si ahora no les cae una sanción". Por supuesto se seguirá insistiendo en que Costas en Madrid los reciba para hablar del espigón, que llevan un año esperando.



Más concesiones para restaurantes en plazas de Motril



La obras continúan en Motril. La alcaldesa nos cuenta que hay por lo menos tres empresas interesadas en hacerse cargo del restaurante que va en el Parque de los Pueblos de América. Además se pretende sacar más plazas de establecimientos de restauración y ocio en algunas plazas de Motril, reactivando así el empleo.

Este jueves se corta al tráfico la zona del polígono del Vadillo que comienza con su segunda fase como nos cuenta el ayuntamiento en esta nota:

Dice la alcaldesa que “cuando las instituciones actúan desde la lealtad y de la mano salen proyectos magníficos”, y ha agradecido a la presidenta de la Mancomunidad “la sensibilidad de esta entidad con el municipio de Motril”. Tras recordar que el proyecto se financia de forma conjunta entre los fondos europeos FEDER y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y fondos propios del Ayuntamiento. “Hoy es un gran día para Motril”, ha sentenciado la alcaldesa, que ha aprovechado para “pedir disculpas” por las molestias que estas obras puedan ocasionar a los trabajadores del polígono y a los conductores que tendrán que hacer uso de accesos alternativos.

FICHA TÉCNICA:

INVERSIÓN TOTAL

Con cargo EDUSI: 321.887,77€ (adjudicación: 254.291,34€)

Con cargo CANON: 839.154,24€

TOTAL: 1.161.042,01€

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Estado actual: inicio obra JUNIO 2020

Plazo ejecución: 10 meses