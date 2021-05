Motril centra la atención en los productos de la ciudad para atraer turismo desde FITUR

Informa el Ayuntamiento de Motril que ha presentado sus credenciales en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Y lo ha hecho de manera insólita, mediante una presentación emitida de forma virtual en las pantallas del stand de Granada, medianet streaming por el canal Youtube. Físicamente, la delegación motrileña se encontraba en Granada capital, desde donde se ha dirigido a los profesionales del sector que se daban cita en Ifema.

Pero los condicionantes de la situación sanitaria actual no han sido obstáculo para que la representación municipal, encabezada por la alcaldesa Luisa María García Chamorro y los tenientes de alcalde de Agricultura, Antonio Escámez y de Turismo, José Lemos, haya mostrado todo un alegato de la situación actual del municipio motrileño, en plena expansión territorial de su hegemonía agrícola, pesquera, comercial, cultural, deportiva y, por supuesto, turística.





Y es que el municipio vive un buen momento de despegue económico que está atrayendo, como un imán, el interés y la inversión exterior. La alcaldesa, Luisa María García Chamorro, ha querido llevar ese mensaje tan explícito como atractivo a Fitur: “esto no ha hecho más que empezar. Es más, el municipio de Motril ha recibido en los dos últimos años un empujón turístico sin precedentes que ha quintuplicado el interés de inversores de todo tipo de infraestructuras y servicios. Y sí, no me estoy inventando nada. A la mayor zona de expansión turística de Motril, conocida como Playa Granada, ya se vislumbran proyectos náutico-deportivos tan ambiciosos como realistas y encajados, con mimo, en nuestro entorno natural y paisajistico”, ha destacado la alcaldesa.

Para García Chamorro, es innegable que el municipio se conforma como un destino de sol y playa, es una evidencia, pero al mismo tiempo Motril puede presumir de contar con una de las mayores ofertas de práctica e instalaciones deportivas de Andalucía. “De la misma forma que se nos sitúa en el mapa de eventos culturales de magnitud internacional y al igual que, sin ninguna duda, nada más que la ciudad de Motril se está convirtiendo en un polo de atracción comercial superior a muchas capitales de provincia”, añadía la alcaldesa.





De hecho, la primera autoridad municipal ha asegurado que el gobierno de la ciudad sigue “navegando en el contexto de una apuesta turística sin precedentes, edificando el emblema de la ciudad de las próximas décadas: la rehabilitación y apertura al público de la mayor fábrica azucarera de Europa, la Fábrica del Pilar, cuya restauración va a velocidad de crucero. También, y a punto de culminar sus obras, hemos transformado completamente el Mercado de Motril para que sea un referente de productos de la tierra y del mar que convivirán con un espacio gastronómico de máxima calidad”. A todo ello ha añadido valores en alza que redundarán no solo en la población motrileña, sino que se ofrecerán como todo un atractivo a los visitantes: “abriremos en pocas semanas, totalmente renovado, el Parque de los Pueblos de América y el novísimo Jardín de Cactus. Y vamos a transformar todo el cinturón verde del sur de la ciudad como un gran espacio esparcimiento y reunión que tendrá su mayor símbolo en el complejo de ocio de la vieja Alcoholera”, detallaba la regidora.





Luisa María García Chamorro, tras referirse explícitamente a la dualidad agrícola (tropical y hortícola-intensiva) del municipio, junto a su espectacular producción pesquera y la calidad que ofrecen la hostelería de la ciudad en su trato a los productos de la zona, defendió una de las mejores señas de identidad del municipio: “Motril es calidad de vida. Todo cuanto necesite una persona está, como mucho, a cinco minutos de distancia y a menos de dos kilómetros”, todo un atractivo que engloba tanto a la ciudad como a sus anejos ubicados en la línea de costa y en el interior del término municipal.













En referencia concreta al despegue turístico de Motril, el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Litoral, José Lemos, expuso la evidencia del interés que ha colocado a la zona de Playa Granada en el punto de mira de la inversión privada: “esta se ha multiplicado en respuesta al interés que despierta nuestra zona no solo como un lugar para visitar, sino como residencia habitual”. Para Lemos “el desarrollo ya es imparable y este gobierno está empeñado en hacer las cosas bien y en convertir su línea litoral en la envidia del sureste andaluz, por la planificación y el sentido común con el que se están haciendo las cosas”. El teniente de alcalde destacó, igualmente, que junto a los grandes proyectos (muchos de ellos en marcha), su área está pendiente del día a día y la puesta a punto de playas, paseos y espacios “cuya imagen va a ir en consonancia a las expectativas imparables de un Motril que, en pocos años, dará un cambio espectacular, un cambio que ya se está viendo y que nos pone en el punto de mira no solo del turismo nacional, sino del europeo y esto es algo que se puede comprobar en este momento”.





Y bajo el lema: Productos de la tierra y el mar, “Productos de Motril que te conquistan a ti”, la ciudad ha hecho una apuesta singular por los sabores gastronómicos apuntalados por la excelencia de su producción agrícola y pesquera. Precisamente, el teniente de alcalde de Agricultura, Antonio Escámez, aseguró que “Motril exporta ya anualmente millones y millones de kilos de frutas tropicales y hortalizas que, en muchos casos, son únicas en todo el continente. Pero es que, además, en nuestro municipio hay dos agriculturas juntas, compatibles y exclusivas: la fruta tropical y los cultivos bajo plástico”. Para Escámez, las propias empresas del sector mantienen esta doble línea productiva y exportadora “hasta el punto de que si nuestros aguacates y chirimollas se conocen en toda Europa, somos el primer productor mundial de tomate cherry y podemos presumir de ello con orgullo”, destacó Escámez. El teniente de alcalde aseguró que la hostelería motrileña “tiene esto muy bien asumido y sabe sacarle rendimiento a los productos que cultivamos aquí y que pescamos aquí”. De hecho, Antonio Escámez resaltó la actividad del sector pesquero de Motril, con el único puerto de este tipo existente en toda la Costa de Granada, “como un motor imparable de calidad que ya es conocida en toda España”.





Este destacado protagonismo de la agricultura y la pesca local, como reclamo turistico de primer orden, fue refrendado tanto por el gerente de Frutos Los Pisaos, Juan Carlos Valdés como por el patrón mayor de la cofradía de Pescadores, Ignacio López, quienes defendieron no sólo un modo de vida y motor económico del municipio, sino como un gancho turístico de primer orden muy en consonancia con las preferencias de miles de visitantes que lo contemplan como una opción añadida al turismo de sol y playa.