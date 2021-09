Motril agradece la celebración del III congreso de Jóvenes Investigadores del Mar y se suma a su objetivo

Informa el Ayuntamiento de Motril que la alcaldesa, Luisa María García Chamorro, ha dado las gracias a la organización y participantes del III Congreso de Jóvenes Investigadores del Mar, enmarcado en el Campus de Excelencia Internacional del Mar, que se ha celebrado en el municipio motrileño durante los últimos días. Durante la clausura del mismo, la primera edil aseguró a los asistentes que se trata “de un agradecimiento comprometido y con compromiso, porque desde el Ayuntamiento de Motril hace ya tiempo que iniciamos un importante acercamiento hacia nuestro medio marino”. García Chamorro relató, en este sentido, que puede parecer una ‘paradoja’ esta afirmación en este relevante foro científico, viniendo además de un municipio de costa, con muchos kilómetros de línea litoral y playas, junto a un puerto comercial, turístico y pesquero. “La paradoja viene dada por nuestro secular distanciamiento del mar; algo que ha sido más que un hecho físico consecuencia de un devenir histórico complejo y hostil hacia los habitantes del municipio”, dijo la alcaldesa.





En efecto, la regidora pidió a los asistentes que no pensasen en que la visión municipal “está limitada a la franja de arena o fachada litoral que tiene un uso turístico o comercial, porque yo misma he dicho por activa y por pasiva que, desde las limitadas competencias que pueda tener un ayuntamiento sobre su medio marino más cercano, debemos luchar a fondo para la preservación de este no con la exclusiva visión de su aprovechamiento económico, sino como un medio natural del que depende la subsistencia de las futuras generaciones y la propia integridad del planeta”.









En este sentido, Luisa María García Chamorro recordó que no han sido pocas las campañas de concienciación que se han puesto en marcha, tanto desde el consistorio como de este en participación con otras instituciones o colectivos. “No son pocos los mecanismos que, en los últimos años, se han iniciado para que las aguas que llegan a nuestro mar lo hagan en perfectas condiciones. No son pocas las luchas y medidas tomadas contra la contaminación a todos los niveles. Somos muy conscientes que nuestro mar es el mar de todos. Que no somos dueños del horizonte que hay frente a nuestra costa y que este pertenece a toda la humanidad”, remarcó la alcaldesa al aludir, también, al trabajo “codo con codo” con el sector pesquero y con el propio Puerto en todo cuanto pueda aportar medidas correctoras e integradoras en relación al medio marino.









Por último, la alcaldesa aseguró que el congreso ha sido un acto de valentía que implica un compromiso mayúsculo con el futuro “y, en todo lo que esté en nuestra mano, Motril estará abierto a todos esos hombres y mujeres que investigan, aportan, estudian, construyen y…. sobre todo… sueñan con ese mar que no debe ser, jamás, el vertedero de una sociedad sin escrúpulos ni conciencia, sino un espejo limpio y diáfano que se mantenga así durante muchas centurias y milenios”. De la misma forma, García Chamorro expresó su enhorabuena al Aula del mar de la UGR y a la organización, en general, del congreso.

