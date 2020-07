El PP de Molvízar acusa a la alcaldesa de irse de vacaciones dejando asuntos muy importantes sin aprobar

En comunicado de prensa el Partido Popular de Molvízar ha acusado a la alcaldesa de la localidad, la socialista Irene Justo, de “irse de vacaciones” dejando “asuntos de gran importancia” para el municipio sin resolver.

En concreto, los populares han hecho referencia a la concesión de subvenciones a colectivos, o la contratación de personal de refuerzo para el servicio de ayuda a domicilio y de personal destinado a la desinfección de edificios públicos. “Todos estos asuntos deberían haberse visto en pleno, pero la alcaldesa ha impuesto su agenda personal frente al consenso con el resto de grupos políticos y convocó un pleno extraordinario para el lunes 20, a las 8.30 horas, vulnerando así el acuerdo del pleno de organización que estableció la celebración de los plenos en horario de tarde, para posibilitar que todos los concejales asistieran y facilitando la conciliación de su trabajo y familia con las responsabilidades políticas”, ha explicado Fausti Béjar, portavoz del PP de Molvízar.

Béjar ha afirmado que el “supuesto boicot” del que Justo acusa a los grupos de la oposición es en realidad “el boicot que ella nos está haciendo al resto de concejales al convocar un pleno a una hora imposible por nuestras responsabilidades laborales, a sabiendas de que nos resultaría imposible asistir con tan poca antelación y negándose a consensuar con los portavoces la convocatoria del pleno para intentar llegar a un acuerdo sobre la celebración del mismo para que todos pudiésemos asistir”.

“La alcaldesa se iba de vacaciones y tenía prisa por quitarse el pleno de encima cuanto antes y según su conveniencia, no la de los vecinos de Molvízar, a pesar de los temas tan fundamentales para nuestro ayuntamiento de cara a hacer frente a los efectos de la crisis del Covid-19”, ha señalado la portavoz local del PP. Para los populares, así lo demuestra el hecho de que la alcaldesa del PSOE se haya saltado el artículo 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que recoge expresamente que ante la convocatoria de un pleno “si en primera convocatoria no existiera el quorum necesario, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después”. “Es decir, que el pleno debería haberse celebrado el miércoles, a las 8.30 horas, y nuestra sorpresa ha sido que, a pesar de hacer el esfuerzo y pedir permiso en nuestros trabajos para asistir, los concejales del grupo popular nos hemos visto completamente solos, no ante la ausencia únicamente del otro grupo de la oposición, sino de la propia alcaldesa, que ha ignorado abiertamente el reglamento y ni ha desconvocado el pleno ni ha avisado que no iba a asistir”, ha reclamado Fausti Béjar.

Por ello, la popular ha pedido a Irene Justo que deje de gobernar “como si tuviera mayoría absoluta”, porque “no la tiene y está en el cargo de prestado”, lo que la “obliga” a “negociar, consensuar y establecer líneas de diálogo permanente” con los dos grupos de la oposición. “Y no vamos a permitir que trate de manchar nuestra labor de oposición y nos intente difamar acusándonos de un boicot que jamás ha existido por nuestra parte, porque si no acudimos al pleno fue por imposibilidad de compatibilizar la asistencia con nuestras responsabilidades laborales y personales. Y la alcaldesa lo sabe, pero aún así convocó el pleno para hacer ruido, malmeter con los vecinos e inventar bulos, cuando la verdad es que quería irse de vacaciones esta semana y necesitaba quitarse el pleno cuanto antes”, ha concluido Béjar.