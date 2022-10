Miguel González y Montse Vinuesa regresan a Motril tras cuatro meses cruzando Europa en bici

Miguel gonzález Pascual no puede estar quieto y pasó de tener sobrepeso a cruzar Europa en bici. Tras participar en imnumerables pruebas deportivas de alto esfuerzo como los Iron Man, decide realizar una tremenda ruta por una causa solidaria, visibilizar y recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer, Saca la lengua a la ELA y de ayuda a Ucrania.

La idea inicial era llegar a la Plaza Roja de Moscú, pero dadas las circunstancias, se cambió al destino a Cabo Norte, en Noruega. Y dicho y hecho, Miguel sobre su bicicleta y su esposa Montse Vinuesa conduciendo la furgoneta de apoyo, parten el 5 de junio desde Motril, en plena ola de calor y coronan Cabo Norte el 4 de agosto tras dos meses pedaleando. Y otros dos meses de vuelta, por una ruta diferente hasta llegar a Motril este sábado 15 de octubre, participando antes en un Iron Man en Barcelona.





Llegan contentos y destacando que lo más importante del camino han sido las personas que han conocido en el, como nos han contado a COPE Motril, en las diferentes entrevistas que hemos mantenido con ellos durante esta gran aventura.

La envidia sana es el magnífico álbum de fotos y videos que ha ido recopilando en estos 132 días fuera de Motril y las 116 etapas que han realizado. Los datos acumulados son tremendos:

Km 12.597,99

Desnivel positivo 86.599

Calorias 494.263





Desde luego este esfuerzo se nota en Miguel que llega más delgado que se fue, pero seguro que más fuerte.

Enhorabuena por el reto conseguido y a ver con que nos sorprenden esta pareja de enamorados intrépidos para su próximo reto.

Así agradecía el apoyo y el cariño recibido en las redes sociales

Muchas gracias a todos por seguirme en esta aventura, desde luego gracias mi vida, sin ti esto no hubiese sido posible, gracias a los que me habéis acompañado hoy y también a los que habéis estado todo el viaje, a sido un experiencia brutal, se que es difícil entender que se levante uno por la mañana y diga, pues me voy a Cabo Norte en bici y de repente uno aparte el negocio, el deporte, la familia y los amigos y se vaya, es complicado hasta el punto que suceden cosas por el camino que piensas en dar media vuelta, los amigos más íntimos me entenderán, pero a veces en la vida hay que seguir a tu corazón, templar tu cabeza e ir a por esas pequeñas locuras que salen de tu interior, pero hay que aprender aquello de Persigue tus Sueños, nos vemos en la próxima!!!!!