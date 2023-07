Miguel Ángel López explica con detalle lo sucedido con VOX en Motril donde hay una "mano negra"

Miguel Ángel, López, quien ha sido Concejal y Portavoz de VOX, en el Ayuntamiento de Motril en este último mandato y cabeza de candidatura en las últimas elecciones municipales en Motril, explica con todo detalle lo que ha sucedido para que no se hayan podido poner en valor más de 900 votos, por defecto de forma, en las pasadas elecciones municipales.

Vox ha estado a punto de conseguir tres concejales en el Ayuntamiento de Motril, pero dos estaban asegurados. Miguel Ángel ha tenido que salir a explicar todo lo sucedido para que quede claro que él no ha sido el culpable, sino que se trata de una persecución por un miembro de VOX en Granada contra su persona.









Hablamos de ocultación de información y campaña en contra de su candidatura. Él mismo nos cuenta que "el día 16 de diciembre, cuando nombran al actual vicesecretario de organización provincial, este señor, lo primero que hace es llamarme por teléfono para decirme que se me cesa de todos los cargos. Evidentemente, hay un choque interno, porque esto no es entendible, porque no se te puede cesar de los cargos institucionales porque te designa Madrid y eres un cargo electo, no te pueden designar o quitar como Pedro por su casa. Empiezan con una guerra interna en la que se me hace una serie de desprestigios y deshonores dentro de la formación política y que yo llevo con total discreción, sin darle publicidad a nada, ciñéndome a hacer mi trabajo, porque nosotros, como hemos dicho en muchas ocasiones, trabajamos como una empresa privada, a quien le tengo que decir lo que hago o dejo de hacer es directamente a Madrid".



Miguel Ángel continúa diciéndonos que trabajando en esa línea "finalmente el comité ejecutivo provincial actual junto con este señor, que es el que va como candidato número uno al Senado por VOX en la provincia de Granada, que es José Manuel Pérez Padial, tratan de hacer una serie de cuestiones un tanto extrañas. Se autonombran ellos mismos y a la gente que determinan, y mandan la lista para ir a las elecciones municipales, que puede ser legítimo, porque cada uno puede tener las aspiraciones que quiera, pero no siempre cuando vayas a desprestigiar a una persona, está muy feo, sobre todo cuándo es una persona que lleva cuatro años trabajando aquí. El trabajo es más que demostrable, se puede ver. Está sola en dos instituciones como es la Mancomunidad de Municipios y el Ayuntamiento de Motril, y finalmente, el comité ejecutivo nacional decide que sea yo, por mi trabajo más que demostrable, que tenga que ser la persona que siga desarrollando las labores como representante del partido".

Miguel Ángel López dice que a raíz de aquí hay una serie de consecuencias. "Primero no se me notifican en tiempo y forma las cuestiones, como habéis podido comprobar durante estos días, en la que no hay interlocución, porque claro, desde Madrid pasan la información, me imagino que al comité ejecutivo provincial y desde ahí no me llega información ninguna. Durante la campaña habréis visto que no se ha hecho ningún acto público, los actos públicos se llevaron a otros municipios. Y no se hicieron aquí, los carteles llegaron tarde, los programas llegaron tarde y mal y así podemos enumerar un sinfín de cosas. Con todo y con eso obtenemos unos buenos resultados, que son cerca de 2100 votos. Para mala suerte, alguien decide que hay que hacer un mailing y manda el mailing mal a las casas de los ciudadanos, como consecuencia, ya sabéis que el desenlace ha sido que se dan por nulos esos votos. Nuestra representante ante la junta electoral de zona es la misma persona de la que he hablado al principio, con lo cual, de pronto, dicen que no reclaman, que no van a hacer ninguna alegación, ningún recurso y yo me tengo que enterar por la prensa. Le consulto y a través de un WhatsApp se me dice que la orden desde Madrid es que no se va a recurrir. Entonces es cuando yo empiezo activar la maquinaria y trato de defender los 2000 votos de las 2000 personas que han confiado en nosotros. Desgraciadamente, como me entero tarde, me entero por la prensa, el recurso se presenta fuera de plazo. No se expone dentro de la sala del TSJ de Andalucía, porque evidentemente, como he dicho antes, se presentan fuera de plazo y por ende, pues no se puede solucionar el problema ni se puede debatir".

Miguel Ángel nos dice que lo curioso de todo esto es que el partido, que en un principio no presenta ningún recurso, que abandona todo, no le da ninguna información, salvo la que ha comentado y de pronto se presenta alegaciones y se adhieren a su recurso. Inexplicablemente. "Yo no sé si es por tratar de lavar la imagen de cara a las elecciones actuales, pero es algo incomprensible como desatiende a 2100 personas que han confiado en ti y lo haces de esta forma tan escabrosa. Una forma, un poco torticera de hacer las cosas", nos confiesa.







El que fue candidato de VOX ,tras explicar todo esto, considera que le tiene que dar la cara sus vecinos y ha tratado de llegar al fondo de la cuestión y en esa línea piensa seguir. Miguel Ángel también matiza que "este comité ejecutivo provincial que preside nuestro parlamentario andaluz, Ricardo Olea, era anteriormente el vicepresidente del comité ejecutivo provincial que encabezaba Manuel Martín, que como sabéis, recientemente se ha notificado que le hicieron trampas en las primarias y ha sido condenado por ello este partido, entonces es el mismo grupo de gente y ese es el problema que estamos viendo internamente. No gusta decir estas cosas, pero la ciudadanía tiene que entender que un partido que viene de querer ser ejemplar y querer demostrar una ejemplaridad y que se jacta de decir públicamente que defiende a los españoles o que pretende defender a los españoles, que pretende y aspira a gestionar ministerios, no puede ser que lo más básico y lo más importante lo haga mal"

Para Miguel Ángel se ha fallado en lo principal "Lo más básico, lo más importante, es el voto, sin el voto no vamos a tener nunca nada y lo que no se entiende es que no eres capaz de defender a las 2000 personas que confiaron en ti y aún menos darles las explicaciones oportunas a quien ha sido tu representante durante cuatro años, simplemente ni una sola llamada por teléfono. Por lo cual, entiendo que en esta situación, en la que me encuentro y según hemos estado comentando con el bufete de abogados que estoy viendo el tema, hay una responsabilidad y vamos a ver quien derive esa responsabilidad, si la persona que ha estado durante este tiempo representándonos en la Junta Electoral de Zona, que lo más normal es que hubiese defendido hasta última, a hora capa y espada estas 2100 personas o la empresa, o el partido, que ha cometido ese error grave y que ha supuesto un desagravio a los motrileños y no nos vemos representados dentro de las instituciones, no solo en el Ayuntamiento de Motril, sino también en la Mancomunidad de Municipios. Por eso voy a intentar llegar hasta el fondo de la cuestión para que por lo menos me quede claro para estar tranquilo, porque esto es un sin vivir, y entienda de dónde viene el error y que alguien me dé una explicación, que menos que una persona que lleva cuatro años trabajando para ti, que se te de una explicación en tiempo y forma" concluye.

