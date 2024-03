La Mesa del Agua de Salobreña se propone mejorar la calidad del agua de baño

Tras la pasada aprobación plenaria de la creación de una Mesa del Agua, ya ha tenido lugar su constitución oficial en una reunión extraordinaria en la que han participado los representantes de las distintas administraciones que la componen con el objetivo de abordar el Plan de acción local de mejora de la calidad de aguas de baño de Salobreña, así como un análisis de la situación de las mismas y la delimitación de competencias para determinar las actuaciones que se deben tomar de cara a la temporada de baño 2024, entre otras cuestiones.

Por otro lado, también se han establecido mecanismos de coordinación y colaboración de las administraciones presentes para abordar los diversos asuntos que abarca este nuevo órgano sectorial como por ejemplo la vigilancia de la calidad del agua durante todo el año, la derivación de los cauces de los balates hacia el río o el mantenimiento del caudal mínimo de los acuíferos, entre otros.

El subdelegado del gobierno, José Manuel Montilla, ha celebrado, tanto el objetivo de esta reunión, “para que no se produzcan situaciones como las del verano pasado, así como el marco de coordinación entre administraciones en el que se ha desarrollado”.

Por su parte, el alcalde de la Villa, Javier Ortega, ha asegurado “que para que la situación del verano pasado, con el cierre parcial de una playa, no se vuelva a repetir, lo que hay que hacer es poner medidas correctoras, no paliativas, dentro de este marco de colaboración. “Salobreña, ha dicho, no puede, ni debe soportar esa situación nunca más, ni asumir competencias que no son nuestras, por lo que esperamos que nadie se vaya a poner de perfil en este asunto.”

Ortega también ha manifestado que “debemos aspirar a tener vertidos cero y que la calidad de las aguas sea excelente por varios motivos; por salud pública y por la imagen de Salobreña, que en definitiva también es la de la Costa Tropical y de toda la provincia de Granada”.

Para concluir, el alcalde ha emplazado a todos los componentes de esta Mesa del Agua a dar una respuesta, a aportar alguna medida correctora dentro de sus competencias, en la próxima reunión que tendrá lugar en unos dos meses, con relación a las cuestiones planteadas por el técnico municipal de medio ambiente.





Composición de la mesa del agua





La Mesa del Agua está presidida por el alcalde de Salobreña, siendo vocales el concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Rural; el concejal de Playas; representantes de la Subdelegación del Gobierno en Granada; de la Delegación Provincial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Granada; de la Diputación Provincial; de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical; del departamento competente en materia de calidad del agua de la Universidad de Granada; y de la empresa concesionaria Aguas y Servicios.

También la integran un representante de cada uno de los grupos políticos del Ayuntamiento, representantes de las comunidades de regantes Nuestra Señora del Rosario y Antiguos Riegos, de las cooperativas agrícolas del municipio, de Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Asociación Cal y Caña, la Asociación Ecocultural Guadalfeo, la Asociación Buxus, un representante del Comité Técnico de Calidad de las Aguas de Baño y un miembro de la comisión de asesoramiento jurídico en la materia.

Delegación del Gobierno en Granada





El delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha valorado la constitución de una Mesa del Agua por parte del Ayuntamiento de Salobreña con la “confianza” de que el Consistorio “adopte las medidas necesarias” para garantizar el baño “óptimo” en sus playas a los vecinos de la Villa y los turistas que cada año eligen el municipio para pasar sus días de descanso.

Antonio Granados confía en la Mesa del Agua que prevé constituir el Consistorio y en la que estará presente la Junta de Andalucía con técnicos con responsabilidades en materia de agua y el secretario general de la Delegación del Gobierno “con la mano tendida a colaborar”.

Granados ha reconocido su “preocupación” porque puedan volver a repetirse “situaciones no deseadas para nadie” como las vividas durante el verano de 2023, cuando los resultados de los análisis periódicos que se realizan del agua arrojaron una "alteración de la concentración de los parámetros microbiológicos enterococos intestinales". Tales resultados “forzaron” a la Delegación de Salud y Consumo a prohibir el baño en una zona delimitada de las playas de Salobreña en pleno mes de julio al concentrarse los vertidos incontrolados en una gran mancha en la superficie del mar.

“No queremos que el turismo y la oferta turística que ofrece Salobreña se vean afectados por ningún inconveniente, aún más si cabe, si es posible ponerle remedio con antelación, por ello nuestro llamamiento al Ayuntamiento para que se adelante al periodo estival y tome medidas correctoras cuanto antes”, ha informado Antonio Granados.

El delegado del Gobierno ha explicado que, desde la prohibición del mes de julio, los contactos entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Salobreña ha sido “frecuente y abierta al diálogo”. Es más, la Delegación del Gobierno dio un paso más y celebró el pasado 10 de enero una reunión con todas las partes implicadas que conformaron la Mesa del Agua a instancias de la Junta de Andalucía, -Delegado del Gobierno, delegados de Salud y Agricultura, técnicos de la delegación de Agricultura, y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical-, con la ausencia del alcalde de Salobreña por razones personales.

“En esta reunión analizamos concienzudamente la situación de las playas de Salobreña y las medidas a adoptar al respecto, que pasan en primer lugar por un control adecuado de los vertidos de aguas fecales por parte del Ayuntamiento que aseguren que no llegan hasta el agua del mar y, más concretamente, la zona de baño. Esta medida es esencial para que el resto de administraciones puedan trabajar en la solución del problema”, ha asegurado Antonio Granados.

El delegado del Gobierno ha confirmado que Salud continuará con sus análisis periódicos para controlar la calidad del agua de baño y Agricultura vigilará el buen funcionamiento de la estación depuradora de Motril-Salobreña. Por su parte, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha intensificado la inspección de redes hidráulicas en Salobreña, a través de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, Aguas y Servicios, en prevención de posibles vertidos incontrolados al mar y la aparición de manchas en el mismo. En estas tareas de inspección y limpieza participan diez operarios, cuatro máquinas de limpieza de alcantarillado, dos camiones impulsores/extractores de saneamiento y la unidad móvil con cámara de inspección de saneamiento.

“Es evidente la buena disposición de todas las partes implicadas y estamos seguros de la buena disposición del Ayuntamiento de Salobreña en la resolución de este problema. Desde luego, la Junta de Andalucía tiene la mano tendida a todas las administraciones para colaborar por el bienestar de los vecinos de Salobreña y la calidad turística del municipio”, ha concluido Granados.