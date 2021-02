Mercedes Sánchez vuelve a ser concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Motril

Comunica la secretaria general del PSOE de Motril, Flor Almón,que ha agradecido a la totalidad de grupos políticos presentes en el Pleno su apoyo a la propuesta para arreglar los numerosos baches, grietas y socavones que hay en algunos tramos de la calle Santísimo, sobre todo junto a la Residencia Luis Pastor.

Almón ha subrayado que esta iniciativa “parte de las inquietudes de los propios vecinos y usuarios de esta vía, que habían llamado la atención del Grupo Municipal Socialista acerca del mal estado en que está el firme de esta vía de Motril que conecta el centro con el norte de la ciudad, especialmente en el tramo entre el final de la calle Uruguay y la avenida González Carrascosa.

La responsable del PSOE ha indicado que ahora esperan que se hagan “cuanto antes” todas las reparaciones necesarias para acabar con los agujeros y hundimientos de la calzada en esta calle, “y vecinos y usuarios circulen con total seguridad”.

Mercedes Sánchez, nueva concejala del PSOE

Por otra parte, la portavoz municipal del PSOE ha dado la bienvenida a la nueva concejala del Grupo Municipal, Mercedes Sánchez, quien se ha incorporado este viernes al Pleno como nueva edil socialista.

Sánchez, que ya fue concejala del PSOE desde 2015 a 2019, encargándose de las concejalías de Educación e Inmigración, ha prometido servir a Motril y los anejos “con ilusión, compromiso y mucho trabajo”.

Por otra parte informa el PSOE motrileño que no ha apoyado el presupuesto de 2021 que ha llevado el Gobierno municipal a aprobación en el Pleno de este viernes. El portavoz económico del Grupo Municipal socialista, Francisco Sánchez-Cantalejo, ha informado que el PSOE no puede votar a favor porque son las cuentas municipales de las mentiras, algo, ha subrayado, en lo que es especialista la alcaldesa, “que, recordamos está condenada por el Tribunal Supremo por mentir para hacerle daño a una buena persona”.

Sánchez-Cantalejo ha afirmado que este presupuesto no es para la gente porque no tiene el consenso de nadie. “Es curioso que no tenga un solo apoyo de la oposición ni de los agentes sociales, que también lo han rechazado. Y si nos preguntamos por qué no han conseguido aunar voluntades, la respuesta es sencilla: porque no saben hacerlo”, ha destacado.

El portavoz socialista ha insistido en que este no es un presupuesto que ayude a paliar las devastadoras consecuencias provocadas por la pandemia del COVID19. “Que se lo pregunten a los comerciantes, a quienes no les han llegado las ayudas que prometieron. Este, insistimos, el presupuesto de la propaganda de la alcaldesa, que gasta más dinero en vídeos y caprichos que en ayudar a quien realmente lo necesita”, ha argumentado.

Otra de las “mentiras” a las que ha aludido Francisco Sánchez-Cantalejo es a la reiterada promesa durante años de Luisa García Chamorro de bajar los impuestos. “Lo aseguró en la campaña electoral y durante los años que estuvo en la oposición. Incluso se comprometió a hacerlo todos los años. Pues bien, no lo hizo el año pasado y no lo ha hecho ahora, con la falta que le hace a la gente y a las empresas”, ha explicado.

“Además, y no menos grave”, ha indicado Sánchez-Cantalejo, “el Presupuesto no cuenta con los informes favorables del Interventor ni la Secretaria del Ayuntamiento”. Ambos han emitido sendos informes en los que dudan que se puedan afrontar los pagos dedicados a Personal. “No podemos aprobar un presupuesto que incrementa el gasto de Personal y la plantilla, que en estos momentos roza el 60% del total del gasto.

Esto no es sostenible en el tiempo e hipoteca unas cuentas públicas para el futuro.

El resto de partidas pueden aumentarse o disminuirse cada año pero las de Capítulo 1, sueldos y salarios, son más delicadas ya que no se pueden revertir. Esto podría ser el principio del fin de la buena situación económica que hemos conseguido”.

El portavoz económico del PSOE también ha reprochado a la alcaldesa que no haya admitido ninguna de las alegaciones hechas a estas cuentas municipales. “Nosotros, como el resto de la oposición, sí que hemos estudiado el presupuesto, y en base a este estudio, hemos presentado alegaciones para mejorarlo, unas alegaciones que no se han molestado en tener en cuenta y que ha rechazado Luisa García Chamorro con su mayoría absoluta”, ha comentado.

“Esta es una alcaldesa no necesita a nadie, que no quiere tenernos a su lado. Para ello se aseguró tener una mayoría con 15 concejales (con 13 ya le bastaba) que, insistimos, pagamos todos los motrileños. No podemos ni queremos bloquear nada”, ha aseverado Sánchez-Cantalejo, que ha recordado cómo Luisa García Chamorro sí bloqueó el Ayuntamiento de Motril durante 4 años solo por su interés personal. “Ella y Nicolás Navarro sí hicieron daño a la ciudad intencionadamente durante ese tiempo para sacar provecho. Parece que la mentira se pega con rapidez en el PP y ahora de nada se acuerdan”, ha lamentado el portavoz socialista para concluir.