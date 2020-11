Mejora en servicios la playa más especial de Motril

El ayuntamiento de Motril comunica que la preparación de la franja litoral de la emblemática Playa de Las Azucenas ya ha dado su primer gran paso para iniciar su transformación en una reserva natural, un nuevo modelo que permita el uso y el disfrute de esta playa

Y, al mismo tiempo, la recuperación y la valoración de su diversidad, en un equilibrio sostenible entre las actividades humanas y el desarrollo de la fauna y flora local, como objetivo primordial de la Estrategia de Desarrollo Participativa (EDLP) diseñada por el Grupo Costa Granada en el marco del Fondo Europeo Marítimo Pesquero 2014/2020 (FEMP).

La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, junto a los tenientes de alcalde de Obras Públicas, Nicolás Navarro; Urbanismo, Antonio Escámez, y Turismo, José Lemos, y la concejala de Pesca y Anejos, Ángeles López, han visitado la zona para comprobar la primera de las actuaciones acometidas en la zona, un llamativo camino-senda, distribuido en dos tramos, además de la pérgola de madera que configura un área de recepción de visitantes. Los trabajos, ya conclusos y en servicio, están resultando especialmente llamativos para los numerosos ciudadanos que escogen a diario, toda esta zona, para su esparcimiento deportivo y permitirá un acceso y uso mucho más cómodo, adecuado y sostenible, no sólo de cara a próximas campañas de verano, “sino a la totalidad de los meses del año al configurarse como un espacio natural de indudable interés natural, didáctico y paisajístico”, tal y como ha destacado la alcaldesa motrileña, para quien “la única playa natural que existe en el término municipal deriva en nuestra obligación por mantenerla como tal y conseguir cerrar el triángulo entre el parque peri urbano, la Charca de Suárez y Las Azucenas”.

La alcaldesa ha significado la coordinación entre las áreas de Pesca, Desarrollo Urbanístico del Litoral, Medio Ambiente y Obras como “fundamental para iniciar y concluir esta fase en un tiempo récord además de que responde a un compromiso adquirido por este gobierno municipal con los vecinos del Varadero, además de la lógica repercusión que tendrá para todos los habitantes de Motril”.

Valor natural

Por su parte, el teniente de alcalde de Obras Públicas, Nicolás Navarro, expresaba la satisfacción que produce el ver culminada esta primera intervención en la única fachada natural virgen que existe en el municipio motrileño “y que está fuertemente vinculada, histórica y emocionalmente, a la ciudad por lo que merece un tratamiento acorde no sólo con este rango, sino con el respeto y labor de preservación que se debe a un espacio con grandes valores naturales que debemos mantener y mejorar para los motrileños actuales y para las generaciones venideras”, decía el teniente de alcalde quien ha destacado la apuesta económica que sostiene este proyecto, cuyo coste total asciende a 92.305 euros, financiados al 80% por el Fondo Europeo Marítimo y el 20% restante por el Ayuntamiento de Motril.

Para Navarro, además, “se gana en accesibilidad, recorridos temáticos, espacios de uso y disfrute combinando el uso de la playa con la opción de tener un espacio natural fundido con la misma”.

Los trabajos de realización de la senda y de la pérgola se han desarrollado a lo largo de los últimos tres meses. Lo acometido ha consistido en el acondicionamiento previo del camino de acceso, la preparación de camino-senda de acceso a la zona natural con anchura media de 1,5 m mediante mejora del firme con limpieza superficial de capa superior del terreno para nivelación y compactado posterior y colocación sobre él de tarima tipo pasarela de material plástico reciclado en una superficie de 366 m2.

Precisamente, el teniente de alcalde de Obras Públicas ha puesto especial énfasis en estos materiales empleados para la culminación de la senda, “ya que tienen una serie de cualidades que lo hacen ideal para este tipo de actuaciones, entre las más importantes están la de ser resistente a la intemperie y al agua de mar, no se degrada, no se astilla, es utilizable durante todo el año aunque es fácilmente desmontable, es resistente a la humedad, no absorbe agua, por tanto es de secado rápido, fácil instalación y presenta bajos costos de mantenimiento”, detallaba Navarro. Este tipo de plásticos (poliolefinas), están fabricados sin impregnación, siendo 100% reciclable, neutral al agua y está libre de contaminantes. Además, en las zonas inundables por los balates que salen de la vega, se utiliza una pasarela elevada sobre pilotes y vigas del mismo material reciclado. La senda tiene carteles-paneles explicativos y papeleras.

En cuanto a la pérgola, esta acoge el área de recepción de visitantes al aire libre. Se trata de una zona cubierta, fabricada en madera, con materiales de primera calidad y dotada de mobiliario, como bancos y mesas, realizado también en material reciclado.

Como actuación adicional se ha realizado una estructura auxiliar de protección del pozo existente en la parcela sobre la que se actúa y situado próximo a las zonas de intervención.

Segunda fase

En relación a esta actuación, el teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente Antonio Escámez ha puesto énfasis en el hecho de que “esta es una playa especial que necesita ser preservada y cuidada, junto a su indiscutible puesta en valor”. Para el teniente de alcalde, la segunda fase que tendrá un coste de unos 200.000 euros “permitirá ampliar el perímetro accesible y dotar a Las Azucenas de un atractivo indudable y, lo mejor, con el concurso de colectivos, asociaciones, fondos europeos y el propio ayuntamiento”, dijo el edil para quien se acaba de dar un paso muy importante para la recuperación de la zona.

A nivel turístico, resulta muy positiva la intervención que da un salto para la consolidación del frente litoral de levante de la ciudad. El teniente de alcalde del área de Turismo del Ayuntamiento de Motril, José Lemos, explicaba al respecto que “ha sido un trabajo muy duro fruto del trabajo al unísono de varias áreas municipales, sensibles con el valor natural y paisajístico de la playa y esto la convertirá en un foco de interés, visita, importancia didáctica y turística”. Para Lemos, hay que agradecer el trabajo del Grupo Costa Granada y de la propia Universidad de Granada que está colaborando activamente y que contribuirá también a la dotación informativa que lucirán los paneles ya colocados en todo el recorrido de la actuación.

No se puede olvidar que la playa de Las Azucenas es un enclave natural de gran importancia desde el punto de vista medioambiental y también desde el punto de vista del patrimonio marítimo pesquero. Para la concejala de Pesca y Anejos, Ángeles López Cano “su recuperación y su protección servirá de base para una serie de actividades que buscan la implicación de las poblaciones del litoral mediterráneo en la protección del medio marino y en la litigación de los cambios climáticos”.

Las playas son puntos clave en materia de biodiversidad y tienen un papel fundamental en materia de mitigación de los cambios climáticos. Se pretende crear un espacio para actividades de formación y educación como aula al aire libre capaz de recibir a miles de alumnos cada año para entrar en contacto directo con un biotopo único del litoral mediterráneo. Además de lo anterior la zona se adecuará igualmente para albergar un laboratorio natural donde investigadores puedan desarrollar proyectos de investigación en colaboración con redes I+D a nivel internacional.