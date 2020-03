Más de cien sexitanos disfrutaron de un magnífico fin de semana en Sierra Nevada con el Área de Juventud

Nos cuenta el Ayuntamiento de Almuñécar que más de un centenar de almuñequeros disfrutaron de la nieve en Sierra Nevada este fin de semana a través del viaje organizado por la Concejalía de Juventud de Almuñécar coordinado a través de la Casa de la Juventud, según informó la edil de Juventud, Beatriz González.

La delegación sexitana pasó una intensa jornada en las instalaciones de la estación de sky granadina de Sierra Nevada y realizando, en algunos casos, el bautismo en la nieve. Es más, hasta se atrevieron a realizar los típicos muñecos de nieve o deslizarse por la zona de visitantes.

Por cierto, que también fueron testigos del evento mundial que acogió este fin de semana la pistas de Sierra Nevada de snowboard. Recordar que la inscripción para este viaje se fijo en una cantidad simbólica de 5 euros ida y vuelta, por lo que fue completado dos autobuses en pocas horas.

Ficzone 2020

Por otro lado, la Casa de la Juventud ya se ha abierto también el plazo de inscripción para el viaje programado el día 28 de marzo a Granada para asistir a la FICZONE 2020 : convención de cine, series y cómics, que este año se celebra el 28 y 29 de marzo, en la Feria de Muestras de Armilla. En esta feria se mezclan cómics, fantasía, cosplay, japón, K-Pop y mucho más te esperan.

Este evento cuenta con varios invitados de lujo como:- Doug Jones, el actor, cantante y escritor que está detrás de la máscara de personajes como “Abe Sapien” (Hellboy y Hellboy II: The Golden Army), el “Fauno” y el terrorífico “Hombre Pálido” de la mítica película: El Laberinto del Fauno, el legendario “Silver Surfer” in Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer y actualmente como el Comandante Saru en la exitosa Star Trek Discovery de Netflix. A todos ellos se sumarán: Dani Lagi (Strip Marvel), famoso Youtuber relacionado con el mundo del cómic y series; Blanca Mira, reconocida Artistas de Cómic, que ya estuvo en la Edición de 2017, entre otros. El precio del viaje, ida y vuelta, y la entrada a la feria es 10 euros.

Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse en la Casa de la Juventud de Almuñécar, en horario de tarde, Calle Teatro (Edificio Coliseo) Teléfono: 958 882 433. Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Almuñécar. https://www.almunecar.es/areas_delegaciones/area_de_juventud/area-de-juventud/

https://www.ficzone.com/