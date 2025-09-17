Mancomunidad valora muy positivamente que la Costa Tropical sea una de las protagonistas de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino

Comunica la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que el presidente, Rafael Caballero, ha valorado muy positivamente que Almuñécar haya sido elegida como sede de la presentación de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de la Junta de Andalucía. “Hoy asistimos a la presentación de los planes de sostenibilidad de Andalucía, aquí en Almuñécar. Para la Mancomunidad es muy importante poner en valor estos planes y, además, que la presentación se celebre en nuestra tierra” –ha manifestado.

El acto ha estado presidido por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y ha contado con la participación del alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, así como el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez.

Caballero ha recordado que en la Costa Tropical existen ya tres planes en ejecución: Almuñécar, Motril y Salobreña. “Es una inyección económica muy importante que permitirá ejecutar numerosos proyectos dentro de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, siempre mirando al futuro del turismo” –ha añadido.

Estos planes, financiados con Fondos Europeos, impulsan la modernización de los destinos turísticos andaluces a través de proyectos que combinan sostenibilidad ambiental, digitalización, accesibilidad y preservación del patrimonio natural y cultural, con el objetivo de consolidar un turismo más competitivo y de futuro.

En el caso de la Costa Tropical, destacan proyectos como el Parque Azul de Vida Submarina en Almuñécar, la revegetación y creación de un corredor ecológico en el frente litoral de Motril, y las medidas de calidad turística y sostenibilidad aplicadas en Salobreña.

Finalmente, el presidente de la Mancomunidad ha agradecido a la Junta de Andalucía “su apuesta por el turismo en la Costa Tropical”, señalando que “hoy vamos a conocer la importancia de la sostenibilidad ligada al turismo y también cómo se están implantando los planes de sostenibilidad en otros municipios de la comunidad autónoma”.