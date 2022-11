Luisa García Chamorro apoya a la Plataforma por las Infraestructuras en Madrid en "un acto muy muy acertado"

La alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro nos cuenta en COPE, cómo ha sido la visita relámpago a Madrid para apoyar a las revindicaciones de la plataforma por las infraestructuras de la costa tropical de esta semana. Ha participado en el acto que se celebró en la casa de Granada en Madrid. "Estuvo muy bien, pero faltó mucha gente. Una pena. La plataforma para las infraestructuras, esperaba que hubiera más representación de nuestros políticos en Madrid, de los que hubo grandes ausencias, cada uno marca sus prioridades, y lo que está claro es que fue un acto reivindicativo y muy acertado, porque cuando terminamos de exponer la situación ante un nutrido grupo, sobre todo de motrileños afincados aquí en Madrid, incluso el propio presidente de la Casa de Granada, en Madrid, desconocía la situación por la que estaba está atravesando la costa de Granada. Desconocía lo de las Conducciones de Rules, desconocía la importancia del tren Granada Motril, del puerto de Motril a Granada y yo creo que ha sido muy acertado que la plataforma se desplace hasta Madrid en estos dos días. Darles las gracias y nosotros, tanto el alcalde de Almuñécar como yo, íbamos como invitados, hablando con la gente... y fue un acto muy muy acertado", nos explicaba la alcaldesa.



En el día de hoy se dirigen a presentar escritos al Defensor del Pueblo Español, sobre todo por el tema de las conducciones de Rules "porque ellos entienden que la presa de Rules se hizo con fondos europeos, que no se ha puesto en funcionamiento después de no sé cuántos años y qué algo tendrá que decir el Defensor del Pueblo. También la plataforma va a intentar presentar un escrito en la Moncloa, aunque será complicado que el Presidente del Gobierno los reciba, pero por lo menos para que conozca en qué situación nos encontramos en la Costa de Granada" nos dice Luisa, quien considera que hace falta mucho trabajo de concienciación "vemos con cierta envidia, como para lograr que Granada capital sea la sede del tema de la inteligencia artificial, se haya conseguido movilizar a toda la sociedad y a toda la clase política aquí en Madrid y bueno, para un tema tan importante, como son las infraestructuras para el desarrollo de la comarca, pues que no se consiga que haya unanimidad y como decían ellos, hay unanimidad de boquilla, pero después a la hora de exigir a los partidos políticos... pues nada. Con razón la clase política hemos sido protagonistas en negativo por la falta de lucha y de exigir", decía la regidora motrileña.



Luisa también nos cuenta como conocieron por parte de políticos socialistas, que el espigón de Motril es el que va más adelantado pero que seguimos como hace seis meses, a la espera de una firma, "desoladora la situación y fue el propio Paco Trujillo, el presidente de los Chiringuiteros, decía que viendo el ritmo mucho se temía que ni el espigón que va mas adelantado que es el de Playa Granada, en la Punta del Santo, ni siquiera estuviese listo para el año 2023, cuando el compromiso del Secretario de Estado, Hugo Morán, es que todos se iban a licitar en 2022, pues ni siquiera el nuestro que es el que va mas adelantado se va a licitar este año, por lo que nos preocupa mucho la situación, así que vamos a apoyar a la Plataforma por las Infraestructuras en todo lo que nos pidan".





Encendido del alumbrado de Navidad el viernes 2 de noviembre a las 20:00 horas en las Explanadas













Por otra parte, la alcaldesa de Motril, también nos recuerda que el próximo viernes día 2 de diciembre, a las 8:00 de la tarde en el Paseo de las Explanadas, se encenderá la alumbrado navideño de Motril, que gracias al cambio de empresa que se ha encargado de esta instalación, se ha hecho en tiempo y forma y todo está preparado para arrancar la programación de Navidad. “Este año hay cosas muy muy novedosas, entre otras que vamos a tomarnos todos juntos las uvas en la plaza de España. Yo creo que la gente necesita tiempo de ocio, de pasarlo bien, de olvidar los dos años que ha pasado y hay actividades para todos los públicos, pero especialmente para los más pequeños de la casa y también para los jóvenes. En definitiva, una programación muy completa que culminará lógicamente con la noche mágica, la noche del 5 de enero con la cabalgata de Reyes” nos adelanta la alcaldesa, que también hace una reflexión ante la iniciativa de abrir el pabellón de deportes para apoyar a la selección española en el mundial "cada vez que hay partido de España y se pone en la pantalla gigante, se llena de gente joven, y es una alegría verlos, pero también es una pena porque no hay otra cosa que hacer en Motril, a ver si ya el centro de ocio de la alcoholera sale, porque es una pena que ahora mismo la gente joven no tenga un punto de encuentro solo al parque de los pueblos de América y han acogido los partidos de la selección como punto de encuentro en el pabellón, animando a la selección. Pero ya le digo, que la reflexión que hacemos es qué lamentablemente Motril para la gente joven, no hay actividades de ocio y a ver si seguimos apretando con el centro de ocio de la alcoholera y acabamos con esta situación", finaliza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado