Luisa García anuncia que las horas extras de las Cruces por la Policía Local se cobran en la próxima nómina

Hablamos en los estudios de COPE Motril con la candidata a la alcaldía por el Partido Popular Luisa García Chamorro. A la pregunta de cómo va la campaña Luisa nos dice que muy bien, que incluso está pasando lo que no tenía lugar anteriormente y es que la gente es la que se está acercando a ellos, tanto a la sede como a las carpas que van instalando por distintas zonas, para pedirles votos.



Con respecto a la protesta de la policía local y bomberos que se ha desarrollado este viernes en la Localidad, la candidata dice que estamos en un estado democrático y por tanto los colectivos se puede manifestar y bromea con que el sindicato de la policía local haya invitado a venir a Motril desde Granada a sus compañeros para manifestarse. Luisa comunica que los 16 policías locales que prestaron servicios extraordinarios durante la celebración de las fiestas de las Cruces, cobrarán en su nómina del próximo 28 de mayo 500 € más como corresponde por este servicio: "nosotros no hemos venido aquí a cometer ilegalidades" dice con respecto a las peticiones de estos colectivos que no se pueden cumplir, argumento que están cogiendo otros partidos políticos para hacer campaña contra ella y les pide que compartan cómo se hace para dar respuesta a esta petición de forma legal y lo acometerá.



Hay muchas candidaturas en estas elecciones, algo tradicional en Motril y al Partido Popular le corresponde llevar caras nuevas y un buen programa. Agradece a los dos concejales que no van en puestos de salida, que hayan dado un paso atrás para que entre gente joven, aunque se contará con ellos para gobernar, por supuesto.



Luisa explica que Motril necesita un gobierno estable. Ya se tuvo la experiencia del gobierno de Flor Almón, que ni siquiera pudo aprobar unos presupuestos. Esa estabilidad es necesaria para aprobar asuntos muy importantes en pleno, como la llegada de tres nuevos hoteles a Motril. También se necesita renovar el Plan General de Ordenación Urbana: primero hay que tener buena relaciones con la junta de Andalucía y eso el Partido Popular lo tiene y segundo un gobierno fuerte. De cara a los futuros inversores es necesario tener un gobierno estable y que transmita confianza.



Las propuestas más importantes que se llevan para los próximos cuatro años son la construcción de esos hoteles, la modificación del PGOU y la "Operación Coliseo Viñas", algo a lo que el Ayuntamiento está obligado a adquirir por resolución judicial y donde se va a hacer un centro cultural, social y de ocio público. Además, también otra importante operación de obra pública será soterrar la calle Nueva desde la Posta hasta la plaza de la Aurora, y sobre todo unir Motril con el mar, con la "Vía Parque", para lo que ya se tiene el dinero y además construir un nuevo ferial en esa misma zona. La semana que viene volveremos a hablar con Luisa García Chamorro y detallaremos más aspectos del programa electoral.