Los voluntarios de Almuñécar reciben la Medalla al Mérito de Protección Civil

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar que la Agrupación local de Voluntariado de Protección Civil ha recibido la Medalla al Mérito de Protección Civil por parte del Gobierno andaluz por haber colaborado “activamente” durante los momentos "más difíciles" de la pandemia, según ha informado la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.









La Agrupación Local sexitana, que ha estado acompañada por el edil de Seguridad, Francisco Robles, ha sido una de las 55 agrupaciones de la provincia granadina reconocida con este galardón. El acto ha tenido lugar este sábado en el Parque de las Ciencias de Granada y ha sido presidido por el viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, junto al delegado del Gobierno, Pablo García, la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, y el director general de Emergencias y Protección Civil, Agustín Muñoz.

El viceconsejero de Presidencia ha expresado "el orgullo del Gobierno andaluz" con las 55 agrupaciones y más de 1.000 voluntarios que cuenta la provincia de Granada.









Ha destacado que "dos años después de la primera declaración del Estado de Alarma, afortunadamente, parece que quedan ya muy lejos aquellos días de incertidumbre y miedo" "Unos días en los que vosotros, pese a todo, no dudasteis en dar un paso al frente para ayudar en todo lo que hiciera falta", ha puesto de relieve Sanz, recalcando que "ningún mayor de vuestros pueblos, ningún vecino se sintió solo o abandonado", ya que "el corazón del voluntariado de Granada latió más fuerte que nunca y no hubo un solo vecino que os necesitara que no contara con vosotros".

Sanz ha recordado también todas las actuaciones en las que el voluntariado participó como "repartir mascarillas, acompañar a las personas impedidas a los centros de salud, ser consuelo en los cementerios o colaborar en la desinfección de espacios públicos o informar de los riesgos en mercadillos y playas cuando poco a poco se fue avanzando hacia la nueva realidad o en los centros de vacunación cuando llegó el momento".

En nombre de los 280 voluntarios que han asistido al acto, ha sido el jefe de la Agrupación Local de Almuñécar, Cecilio Fajardo, el encargado de agradecer, en nombre de todas las agrupaciones este reconocimiento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fajardo, no solamente ha recordado la labor realizada en la pandemia, sino toda la que los voluntarios llevan a cabo cada día y muy especialmente en momentos destacados por algún motivo.









55 Agrupaciones y 1057 voluntarios en Granada

La provincia de Granada cuenta con 1.057 personas voluntarias que dedican su tiempo de forma altruista a través de 55 Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil: Albolote, Gójar, Motril, Alfacar, Granada, Nevada, Algarinejo, Guadix, Ogíjares, Alhama de Granada, Gualchos- Castell de Ferro, Órgiva, Alhendín, Huéscar, Peligros, Almuñécar, Huétor Santillán, Pinos Puente, Armilla, Huétor Tájar, Píñar, Atarfe, Huétor Vega, Polopos-La Mamola, Baza, Íllora, Pulianas, Benalúa, Iznalloz y Santa Fe

A estas hay que añadir Caniles, Lanjarón, Torrenueva Costa, Carchuna-Calahonda, Loja, Ugíjar Cenes de la Vega, La Malahá, Valderrubio, Churriana de la Vega, Maracena, Vegas del Genil, Cijuela, Moclín, Villa de Otura, Cortes. y Graena, Molvízar, Zagra, Cuevas del Campo, Monachil, La Zubia, Cúllar Vega, Montefrío, Zújar y Las Gabias. Todas ellas han sido premiadas y este sábado se les ha entregado la distinción.

Las Agrupaciones Locales del voluntariado de Protección Civil son organizaciones constituidas con carácter altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los entes locales, tienen como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencia.

Estas agrupaciones constituyen una pieza "fundamental" en el derecho de participación de la ciudadanía en materia de protección civil y emergencias, cuyo papel ha querido reconocer el Gobierno andaluz por la vía de los hechos: respondiendo a sus demandas históricas de mayor soporte económico y formación, así como con el máximo galardón en la materia, las Medallas al Mérito de Protección Civil de Andalucía.