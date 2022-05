"Los viajeros del tiempo", una obra imprescindible para conocer la historia de la Costa Tropical

Comunica la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, que los viajeros del tiempo es una obra literaria en formato cómic, en la que de una manera clara, sencilla y divertida podemos descubrir la historia de los pueblos de la Costa Tropical, algo a lo que ayer pudieron acceder los visitantes de la Feria del Libro de Granada, durante la presentación celebrada con la presencia de su creador, el dibujante Juanfran Cabrera, sus editores, El Batracio Amarillo y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, María José Sánchez, entidad que patrociná este singular y atractivo trabajo.

“Este formato cómic está salpicado de juegos y permite la asimilación y retención de mucha información sobre la historia de nuestra comarca de una forma inadvertida, mientras se lee una historia de aventuras”.

La importancia que tuvo cada una de estas culturas en los diferentes lugares de nuestra comarca y lo que hace tan rica culturalmente es la argumentación de la historia de “Los Viajeros del Tiempo”, tal y como explicaba la presidenta comarcal.









“Aunando esfuerzos entre la Mancomunidad, Ediciones El Batracio Amarillo y el autor de cómics Juanfran Cabrera, se realizó este trabajo y se le hizo llegar a todos los centros educativos convirtiéndose en un divertido libro de trabajo, estando muy presente en todos los colegios de Educación Primaria (públicos y concertados ), institutos y bibliotecas municipales de todos los pueblos que forman parte de la mancomunidad de municipios”.

Al término de la presentación, los asistentes pudieron recorrer los lugares más importantes de la Costa de Granada, a través de un simbólico “tablero” instalado en el suelo, por el que ir avanzando y divirtiéndose compitiendo hasta llegar a la meta mientras conoces y recorres la Costa Tropical de Granada. “Otra de las iniciativas del Batracio Amarillo patrocinada por Mancomunidad, en su gran labor divulgativa de la historia y cultura de nuestra tierra”.

LOS VIAJEROS DEL TIEMPO

El libro relata un fatídico accidente en el que el avatar de una APP sobre historia cobra vida. Dante, junto al avatar que le servirá de guía, serán los protagonistas al introducirse físicamente en el juego y tendrán que ir recorriendo la comarca a través del tiempo, desde el neolítico, año 5000 A.C. hasta la actualidad. Para avanzar en el tiempo y que Dante pueda regresar a la época actual, no les queda otra que ir superando una prueba para pasar de época. Prueba que el lector deberá realizar con ellos. Pero no será todo tan sencillo, el malvado Cronos, va detrás de ellos tratando de impedirles los saltos temporales y coronarse como señor del tiempo. Aunque nuestros protagonistas cuentan con a ayude de Kyra, policía del tiempo, que a su vez intenta atrapar a Cronos. En el transcurso de esta trepidante aventura conoceremos la cultura argárica, la llegada de los fenicios, los romanos, la época nazarí… Etc.

Esta obra “de la que nos sentimos muy satisfechos”, aprovecha todos sus recursos para deleitar a los más jóvenes, y no tan pequeños, permitiendo una mayor asimilación de datos al combinar la historia con aventura de una manera visual, como ya se ha demostrado con otras obras del mismo autor como Naufragio en La Herradura, El Cascamorras o Los Caballeros de la Orden de Toledo.

