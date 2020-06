Los vecinos de San Antonio de Motril este año se tienen que conformar con concursos a modo de fiestas

El barrio de San Antonio celebra, anualmente, sus fiestas en torno al día 13 de junio, efemérides de su Patrón. Sin embargo, y al igual que la totalidad de los festejos populares y oficiales de la ciudad, este año han quedado en suspenso a causa del Covid-19. Sin embargo, el vecindario de la popular zona norte hará un guiño a la celebración mediante una rememoranza de lo que son los días grandes de este barrio “para que, al menos, sus habitantes tengan la sensación de que su tradición festiva sigue ahí, viva, esperando recuperar la normalidad en próximas ediciones”, según ha declarado hoy la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Inmaculada Torres Alaminos, al anunciar las actividades promovidas desde esta área municipal y la Asociación de Vecinos de San Antonio “tendentes a hacer visibles las señas de identidad de una de las zonas con más población del municipio y pionera en la celebración de fiestas de barrio”.

Dichas actividades se circunscriben al ámbito doméstico del vecindario, destacando el concurso de engalanamiento de balcones, fachadas, ventanas, escaparates, etc…, un concurso de disfraces infantil para niños de hasta 14 años o una muestra de arte e ingenio de quienes quieran mostrar alguna habilidad artística especial. Todo sin salir de casa. A tal efecto, un jurado recorrerá el barrio y visitará, a domicilio, a los participantes.

La teniente de alcalde ha expresado, en este sentido, la voluntad del área de Participación Ciudadana “de contribuir con cariño a mantener viva esa llama de ilusión de los vecinos por sus fiestas” por lo que se ha fijado el espacio temporal del viernes, sábado y domingo próximos para que los vecinos hagan visible ese espíritu festivo que tendrá un carácter casi testimonial y al mismo tiempo atractivo, tomando como referencia la respuesta de la ciudad durante las pasadas fiestas de la Cruz de Mayo.

El jurado, que pasará por la zona en la mañana del sábado, definirá los ganadores del concurso de engalanamiento, que tendrá como premio un lote de productos alimenticios. Para los disfraces, cada pequeño recibirá un detalle por participar, además del premio para el mejor consistente en un lote de material escolar. Igualmente, para los artistas que participen en lo convocado para ellos habrá un galardón especial para el mejor.

Inmaculada Torres Alaminos ha recordado, igualmente, que a pesar de la suspensión de la tradicional procesión de San Antonio, sí se celebrarán los actos religiosos en su ermita: viernes a las 19.00 la ofrenda y a las 19.30 horas la misa; celebrándose también la misa el sábado a las 19.30 y el domingo a las 11.00 horas.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de San Antonio, María Angustias Jiménez, ha reiterado el llamamiento a los habitantes del barrio para que “disfrutemos de las fiestas aunque no podamos hacerlas como siempre, que no pasen de largo y que no sean días tristes”, por lo que ha animado al vecindario a participar en las acciones convocadas.

Todas las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto telefónico con el área de Participación Ciudadana o con los representantes de la asociación de vecinos; igualmente, se entregará aquellos que así lo hagan un cartel de las fiestas de San Antonio, para que lo luzcan en lugar visible, presidido por una fotografía del Patrón, realizada por el motrileño Manolo Barrera.