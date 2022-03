Los socios transportistas de COMOTRANS no pueden seguir trabajando con el precio del combustible

La gran mayoría de los socios transportistas de la Cooperativa COMOTRANS, de Motril, secundan el paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías. Entre socios y empleados son más de 200 familias las que vienen sufriendo pérdidas en sus ingresos por el alto precio del combustible y "Ya no pueden más" como nos explica en COPE el Presidente de COMOTRANS José Manuel Peña.









Se pide que se prohíba la contratación de servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación.

En la Costa granadina se ven afectados la fábrica de Torras Papel, los productos hortofrutícolas, etc.. "Nuestra intención no es hacer daño, paramos porque no nos queda otra, no podemos seguir así, es inviable seguir trabajando. Nosotros sólo quisiéramos trabajar y cobrar por nuestro trabajo, es nuestro medio de vida, no es un negocio, es nuestro medio de vida" nos decía José Manuel.









Una decisión importante ya que hablamos de la primera cooperativa de transportes por carretera de Andalucía.

Fundada en 1972 con el nombre de Comotrans en Motril un lugar privilegiada en la costa tropical, al sur de la provincia de Granada, que brilla por su estrategica ubicacion geografica. Es la puerta de entrada entre europa y el norte de Africa, y sus campos proporcionan una cantidad de frutas tropicales, así como verduras y hortalizas extra tempranas, por tanto es el escenario ideal, en el que un grupo de 34 emprendedores crearon la Cooperativa Motrileña de Transportes (COMOTRANS), que con el paso de los años se ha convertido en la primera cooperativa de transportes de mercancias por carretera de Andalucia y una referencía a nivel nacional e internacional.

Transporte nacional e internacional con temperatura controlada mediante GPS por lo que podemos ver a que temperatura viaja la mercancía en cada momento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

– Servicio non-stop con dobles conductores/as, ante transportes de mercancía urgente, que necesitan llegar a su destino lo más rápida y fresca posible.

– Cargas completas y grupajes. Nos adaptamos a la tipología de cada cliente, desde peque?ños exportadores hasta grandes cadenas de distribución, con la misma dedicación y comprometiéndonos siempre a que la mercancía llegue en tiempo y forma a destino.

– Fidelizacion. Casi 50 a?ños de experiencia exportando frutas y verduras desde Espa?ña al resto del continente. Décadas de trabajo, en la que no han cesado de crecer fieles clientes, sobre todo en Gran Breta?ña, Alemania, Francia y el Benelux