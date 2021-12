Los Reyes Magos también pasearán por las calles de Almuñécar el 5 de enero

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar que el concejal de Cultura y Fiestas, Alberto García Gilabert, ha confirmado que la ciudad sexitana recuperará su Cabalgata de Reyes “con todas las medidas de seguridad y siempre que las autoridades sanitarias no aconsejen lo contrario”, dice.

García Gilabert ha manifestado que entre las novedades a tener en cuenta para el desfile de la Comitiva Real está “el adelantar la salida a las 17.00 horas y se modificará su recorrido buscando avenidas amplias para evitar aglomeraciones”, señala

El edil sexitano también ha explicado que “no se lanzarán juguetes, balones o caramelos desde las carrozas. Sus Majestades dejarán los regalos que iban a lanzar para que sus elfos los repartan a nuestros niños y niñas en sus coles los días después de Reyes” indicó.

Recomendaciones

Por otro lado, entre las recomendaciones que realiza la Concejalía de Cultura y Fiestas para ver la Cabalgata de Reyes se sugiere: “Intentar ver la Cabalgata en un lugar fijo. No seguir la cabalgata. Evitar las aglomeraciones. Mantener la distancia de seguridad. Usar siempre mascarilla y si es posible FFP2. Mantener siempre la mascarilla bien puesta. A quien corresponda se recomienda que acudan con vacunación con pauta completa. Lavado y desinfección de manos. Si tiene algún síntoma, quédese en casa. Y si no se siente seguro o no quiere participar, quédese en casa. Son eventos con asistencia voluntaria”, señala

“Confío en que todos seamos capaces de guardar las medidas sanitarias en esta “noche mágica” y tengamos en cuenta la responsabilidad personal. Vivir la Navidad es posible si tenemos responsabilidad; nuestros niños y niñas se merecen ver a los Reyes Magos, se merecen vivir la magia de la Navidad” destaca García Gilabert.

El responsable sexitano de Cultura y Fiestas reconoce que en estos días está recibiendo “muchas críticas y muchas duelen'' . "Siento que haya personas, añade, que no entiendan que mi responsabilidad está en ofrecer y apoyar la cultura, en hacer mi trabajo. Ofrecer cultura y ocio con todas las medidas y recomendaciones que se nos exige y que se nos transmite, a través de los expertos”.

Y añade García Gilabert: “Lo más fácil para mí hubiera sido suspender, pero he intentado siempre reinventarnos, ofrecer lo mejor de nosotros, que esta generación de niños y niñas que les ha tocado vivir esta pandemia… sientan lo que es vivir una Navidad. Esta es, ha sido y será mi responsabilidad, ofrecer una normalidad lo más segura posible dentro de este tiempo que nos ha tocado vivir. Entre todos podemos”, subraya, antes de solicitar la ayuda “a vivir la noche más mágica para nuestros niños y niñas”.









Recorrido

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Salida 17 horas desde estadio municipal “Francisco Bonet”, (Puerto de la Cruz), calle Baracoa y subir por Khan Jounnes hasta enlazar con calle Larache, Avenida Fenicia, Avenida Juan Carlos I, calle Mariana Pineda, calle Tetuán y regreso al estadio municipal.