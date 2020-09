Los 36 positivos por coronavirus en Almuñécar están controlados

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar que la Junta de Portavoces se ha reunido con el delegado de Salud, Indalecio Sánchez Montesinos, junto con el director gerente de Distrito Sanitario de la Costa, Antonio Cansino, con el fin de conocer la realidad sobre la pandemia del Covid en la comarca.

Esta reunión, que fue solicitada por los grupos de la oposición para aclarar determinados datos que no se ajustaban a la realidad, ha tenido lugar en el Consistorio sexitano y ha sido calificada por el alcaldesa, Trinidad Herrera de “muy productiva”, ya que nos han informado de todas las pautas y necesidades que hay, pero también de todo el gran esfuerzo y dificultad en el trabajo que se está haciendo por parte de todos los profesionales de la Sanidad Pública en esta pandemia”, dijo la alcaldesa.

“Creo y es mi obligación, como responsable municipal, hacer un llamamiento para que no nos dejemos llevar por las redes sociales y comentarios que muchas veces no se ajustan a la realidad. Está claro que hay una pandemia y que tenemos que seguir guardando las medidas y ser responsables, pero también está claro que no todo lo que dice por las redes es verdad”, dijo Trinidad Herrera.

La alcaldesa de Almuñécar ha reiterado que “ha sido un reunión muy productiva y por ello agradezco de nuevo, el esfuerzo que han hecho los responsables sanitarios por trasladarse a Almuñécar para informarnos de la realidad sanitaria que acontece en la Costa”, señaló.

“Se nos traslada desde Salud que la situación en el municipio está controlada, que todos los casos que hay confirmados ahora mismo en el municipio están controlados y que por parte de los servicios médicos, las cosas se están haciendo bien, no solamente ahora, sino desde un principio.”, indicó la edil sexitana.

En la actualidad, en Almuñécar y La Herradura, en los últimos 14 días, hay 36 casos confirmados y que están en seguimiento. Como dato importante, y que se ha trasladado a los representantes municipales , es que las cosas se están haciendo bien en el Hospital Comarcal de Motril, por Covid, hay solo 9 personas ingresadas, y hay que recalcar que no hay ni una sola persona en la UCI de toda nuestra Costa Tropical.

Una vez expuesto al Delegado y al Gerente del Distrito Sanitario Costa todo lo que los vecinos nos han comunicado: como la falta de atención en los servicios telefónicos, los 14 o 15 días de listas de espera que hay en los centros de salud primaria en el municipio, “nos han transmitido que se están haciendo todas las gestiones para ampliar el servicio telefónico y para intentar reducir lo máximo posible la lista de espera”, señalan.

Se nos ha comunicado también, que se van a poner a disposición más rastreadores, incluso, rastreadores que pueden venir del ejército. “No en el municipio, sino que van a estar centralizados en un punto de nuestra Comunidad Autónoma y ellos serán los encargados de ir llamando a demanda de los casos que vayan surgiendo”, indicaron.

“Por todo lo cual, volver a transmitir la serenidad a los ciudadanos; las cosas se están haciendo bien. Todos los casos que hay confirmados en nuestro municipio están controlados. Sobre todo, pedir responsabilidad, pedir que se sigan las normas de seguridad, de salud, y tener muy consciente que el virus sigue aquí, y que somos nosotros los responsables de que el virus se siga preparando”, sentenció la alcaldesa.