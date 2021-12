Los políticos de la provincia de Granada coinciden en que hay que unirse para seguir avanzando

PARTIDO POPULAR

La convocatoria realizada por la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical, ha sido un éxito a juicio de la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, para quien la concentración y posterior manifestación, hasta las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Granada, ha demostrado “la preocupación, la implicación y el compromiso de todos los agentes sociales y políticos de la costa ante la costosa hipoteca que, para todos sus habitantes y las próximas generaciones, supone el brutal déficit de infraestructuras hídricas, litorales y de comunicación”.

García Chamorro, ha felicitado públicamente a la plataforma “por el increíble poder de convocatoria de una sociedad que, pese a estar cansada de llevar décadas luchando, reaviva cada día su ilusión y esperanza por un desarrollo que no es ningún capricho ni ningún lujo, sino una necesidad urgente”. Para la alcaldesa motrileña, la participación de miles de personas en una manifestación que llegó a ocupar toda la extensión de la Gran Vía granadina “es el ejemplo de que todos caminamos unidos y eso es lo que mejor simboliza que al final ganaremos todos”. En este sentido, la primera edil motrileña, que acudió a la manifestación junto a la totalidad de su Equipo de Gobierno, volvió a hacer un llamamiento a las fuerzas económicas, culturales, políticas y sociales para que “no decaigan en su voluntad de trabajar y reivindicar juntas, porque sólo desde la unidad vamos a avanzar en el tiempo”.

“No podemos ser la generación que mire a los ojos de los jóvenes motrileños para decirles que no hicimos nada para darles la oportunidad de quedarse a vivir y trabajar en su tierra”, reiteró la alcaldesa quien también insistió en que el tren de los fondos New Generation no puede pasar de largo para impulsar una actuación sin precedentes, pero fundamental, para las próximas décadas. García Chamorro aseguró que luchar por las canalizaciones de la Presa de Rules, la conexión ferroviaria con el Puerto de Motril y la defensa de la línea litoral de la Costa Tropical “son tres premisas sobre las que se asienta cualquier posibilidad de expansión futura de la economía de la costa granadina, por lo que siempre apoyaremos incondicionalmente, desde los poderes públicos, la movilización de la población civil, tal y como ha hecho hoy la

Plataforma por las Infraestructuras”. Por último, la primera autoridad municipal de Motril vaticinó nuevas acciones y movilizaciones “ante las que siempre mostraremos nuestro apoyo y participación incondicional”.





PARTIDO SOCIALISTA

La secretaria de Políticas de Aguas del PSOE-A, Flor Almón, ha reafirmado hoy el compromiso del Partido Socialista con los “intereses” de la comarca de la Costa puesto que “son los que nos mueven al ser unas demandas y objetivos compartidos y justos que siempre hemos defendido y por los que estamos trabajando con intensidad”.

Una razón por la que, según ha dicho, las y los socialistas se suman a la manifestación convocada por la Plataforma para las Infraestructuras de la Costa Tropical. “Las conducciones de Béznar-Rules, los espigones para la protección del litoral granadino, entre otros proyectos de futuro, son unas reivindicaciones justas y fundamentales para el desarrollo de la comarca y la provincia con las que estamos plenamente comprometidos y solicitando su ejecución desde hace mucho tiempo junto a la Plataforma, las comunidades de regantes y los agentes económicos y sociales”, ha expuesto.

Junto a otros representantes socialistas de la costa y la provincia, Flor Almón ha subrayado que “queremos que sigan siendo un asunto político prioritario en todos los niveles y se materialicen en el menor tiempo posible. Si bien es cierto que el actual Gobierno de España ha sido el único en dar pasos para desbloquear estos proyectos en menos de dos años, queremos más porque nos sabe a poco y así lo pedimos tras años de espera”.

Por su parte, el secretario de Coordinación de la Comarca de la Costa del PSOE de Granada, Francisco Sánchez Cantalejo, espera que el Gobierno siga licitando la redacción del resto de proyectos pendientes que completan las conducciones de la Presa y se avance con celeridad en la construcción de los espigones. “Es una demanda histórica de toda la ciudadanía, que no entiende de colores políticos y de la que estamos muy pendientes”, ha concluido.

CIUDADANOS

“Salimos a reivindicar con toda nuestra fuerza e intensidad lo que es de justicia para Granada. Ya es hora de que de una vez por todas se ponga fin al histórico abandono que ha sufrido nuestra provincia, y sobre todo la Costa Tropical, por parte del PSOE”. Con esta contundencia se ha pronunciado la diputada de la formación naranja en el Parlamento andaluz y responsable provincial de Acción Institucional, Concha Insúa, quien ha acudido esta mañana a la manifestación por las infraestructuras de la Costa Tropical junto al portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Motril y teniente alcalde de esta ciudad, José Lemos, y la portavoz del partido liberal en el Ayuntamiento de Almuñécar y teniente alcalde de esta localidad, Beatriz González, además de otros cargos institucionales y orgánicos de la formación naranja.

De este modo, Insúa ha criticado el “nuevo engaño” del PSOE a Granada: “Basta ya de falsas promesas, lo que queremos son hechos. La única realidad es lo que está escrito en los papeles, y en este caso en los Presupuestos Generales del Estado, donde no figura ni un solo euro para las infraestructuras que precisa la Costa Tropical desde hace décadas”, ha dicho, concretando en la “imperiosa necesidad” de las canalizaciones de la Presa de Béznar-Rules, los espigones de las playas de Motril y Almuñécar y una vertebración ferroviaria, hoy inexistente, para el desarrollo de la comarca. “Es una auténtica vergüenza tener que estar en 2021 reivindicando exactamente lo mismo que hace 20 años. ¿Qué han hecho el PSOE y el PP durante décadas en el Gobierno central por nuestra tierra? Nada”, ha sentenciado Insúa, tras apuntar que “Ciudadanos sí ha demostrado estar al lado de la Costa Tropical, tanto desde la Junta de Andalucía como desde los Ayuntamientos en los que gobierna, como Motril y Almuñécar”.

Por su parte, el portavoz de Cs en el Consistorio motrileño y teniente alcalde de la ciudad portuaria, José Lemos, ha lamentado que los habitantes de la Costa Tropical y el resto de granadinos tengan que “pagar los platos rotos de las negociaciones de Pedro Sánchez con sus socios separatistas”. “Mientras el Gobierno central beneficia a Bildu y Esquerra, nuestra costa se queda con cero euros para el desarrollo fundamental de nuestro turismo y nuestra agricultura”, ha criticado. “Esto no es digno, y el Estado debe dar la cara y pagar la deuda que debe a esta provincia. Granada es rica en muchos sentidos, y no tiene por qué estar siempre a la cola de España y Europa”, ha añadido.

Finalmente, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Almuñécar y teniente alcalde de la capital sexitana, Beatriz González, ha querido felicitar a las plataformas sociales que han hecho posible una movilización de la ciudadanía “para reivindicar lo que es justo”. “Luchamos por algo que por derecho nos merecemos y por justicia necesitamos. Las canalizaciones de Béznar-Rules, los espigones y la conexión ferroviaria no son caprichos, sino una auténtica necesidad. La Costa Tropical no se puede quedar atrasada. Ahora nos toca a nosotros. No podemos esperar más”, ha dicho, para concluir que “desde Ciudadanos seguiremos apoyando estas reclamaciones y nos seguiremos sumando a cuantas movilizaciones se convoquen hasta que de una vez por todas el Gobierno central cumpla con nuestra tierra como ahora hace el Gobierno de Cs en la Junta”.













ANDALUCÍA POR SÍ

El coordinador provincial de Andalucía Por Sí en Granada, Domingo Funes y el portavoz de la formación andalucista en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, han participado en la manifestación que ha reunido a casi 2.000 personas en la capital, convocadas por la Plataforma por las Infraestructuras.

En este sentido, Funes ha reprochado que la situación de carencia deinfraestructuras básicas es fruto de la pachanga del bipartidismo, ya que PP y PSOE jamás han hecho nada desde el gobierno central, cuando han estado en el Ejecutivo, para agilizar las obras de las canalizaciones de Béznar-Rules, la defensa frente a la regresión del litoral, y mucho menos por incluir al puerto de Motril en el Corredor del Mediterráneo.

Por su parte, el portavoz de AxSí en Motril, David Martín ha destacado que apesar de ser un día laborable la respuesta ha sido acorde a lo que se reclama al gobierno central, que se impulsen con una apuesta firme y decidida la conducciones del sistema deBéznar-Rules, que se construyan los espigones necesarios para reducir el impacto de las mareas en las playas de la Costa Tropical y que se financien con los fondos Next Generation la conexión ferroviaria entre el puerto de Motril y Granada capital.

Para concluir, Domingo Funes y David Martín han confirmado que “los andalucistas estaremos presentes en Granada, en Madrid o en Bruselas luchando por los intereses de nuestros vecinos y nuestros territorios para recibir un trato igualitario con el resto de regiones y comarcas”.