Los padres que trabajan en agosto en Salobreña podrán dejar a sus hijos en la Escuela de Verano

El Ayuntamiento de Salobreñacomunica que a través de la Escuela Infantil ‘Federico García Lorca’, ha puesto en marcha una Escuela de Verano dirigida a niños de 0 a 12 años con el fin de facilitar a lo padres trabajadores la conciliación de la vida familiar y laboral durante la época estival.

El concejal de Educación, Ignacio Trujillo, ha explicado que la idea inicial era haber comenzado en julio pero la necesidad de cumplir con todos los protocolos de sanidad para salvaguardar la seguridad de los niños ha retrasado su apertura hasta el mes de agosto. “La finalidad de este campamento es atender las necesidades de las familias de Salobreña”, ha comentado el edil reiterando que el campamento “cuenta con todas las medidas higiénico sanitarias exigibles en la situación actual”.

Así, con el fin de dar la facilidad de conciliar al mayor número de familias de la Villa posible, el margen de edad de los niños se ha ampliado respecto a años anteriores hasta los 12 años. Se mantendrá la plantilla actual de la Escuela Infantil que se repartirá las tareas según el número de niños inscritos y que serán, fundamentalmente, actividades lúdicas para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar del verano.

Con el fin de mantener la máxima seguridad, no funcionará el comedor de la Escuela pero cada alumno podrá llevar su comida desde casa, identificada y que no podrá compartir con los compañeros. Continuando con las medidas sanitarias, los padres no podrán acceder al centro y deberán dejar a sus hijos en la puerta. No podrán llevar juguetes y en el caso de que tanto los niños como algún otro miembro de la familia presente algún síntoma como fiebre no deberán acudir al centro. Los niños no pasarán por las zonas comunes y el patio se dividirá por tramos y no saldrán todos los alumnos al mismo tiempo.

Este campamento comenzará el 3 de agosto y tendrá un horario de 8 a 14 horas. Las inscripciones se podrán realizar en las propias instalaciones del centro o en el teléfono de la Escuela Municipal. Los interesados deberán rellenar la solicitud y presentar un certificado de empresa o de autónomo o bien una fe de vida laboral que justifique que los padres están trabajando.