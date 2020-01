Los chiringuiteros unen moda y turismo en FITUR 2.020 con Beatriz Peñalver

La Asociación de Chiringuitos nos comunica que los viajes y la moda colapsan las redes sociales cada día. Los y las influencers del mundo entero han descubierto en las redes sociales el binomio perfecto de promoción personal, comercial y de destino, algo a lo que nadie es ya indiferente, mucho menos las firmas comerciales publicitarias que descubren que su mayor vía de promoción se encuentra en Instagram, Facebook, YouTube o Twitter.

Este binomio, Turismo-Moda es el que ha llevado a la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical a patrocinar la colección cápsula de la diseñadora de Almuñécar, Beatriz Peñalver, bajo el inspirador nombre “CHIRINGUITO”, lugares y momentos del verano, vacaciones y playa que tanto le han inspirado a la hora de diseñar y crear su nueva colección.

La promoción turística se centra estos días en la nueva edición de FITUR, que se celebrará en Madrid del 22 al 26 de enero, y los empresarios de las playas de la Costa Tropical de Granada tienen muy claro que la mejor fórmula para dar a conocer su destino y producto turístico es a través de las redes sociales, esas en las que tantas imágenes, videos y mensajes sirven como referencia a la hora de elegir viaje, lugares que visitar, la mejor oferta gastronómica, las playas más divertidas o relajantes y las actividades náuticas que podemos disfrutar en ellas.

Ahora son modelos, influencers y diseñadores los que marcan la moda con sus post en los lugares a los que viajan para mostrar sus productos, perfectamente estudiados y con los estilismos más adecuados para cada momento, de ahí la idea de fusionar ambos conceptos en la presentación que harán los Chiringuitos granadinos en FITUR 2020.

Según explica la diseñadora, “CHIRINGUITO CT” es una colección capsula exclusivamente de verano, conformada por 10 looks en los que he utilizado como principal referencia el material con el que estaban construidos los primeros chiringuitos y sus sombrillas, el cañizo en diferentes texturas, y así intentar recrear el ambiente habitual de los chiringuitos y las playa de los años 50. Para ello he querido inspirar las líneas de patronaje en esta década, haciendo un pequeño homenaje al origen de los chiringuitos, intentando que por unos instantes viajemos en el tiempo desde entonces hasta hoy para disfrutar de las playas de la Costa Tropical de Granada. La paleta de color se centra principalmente en los colores de la imagen corporativa de la Asociación de Chiringuitos los azules y amarillos del mar y el sol “y además hemos

creado un divertido estampado haciendo un guiño a uno de los platos más típicos y deliciosos para comer en la playa, los espetos de sardinas”.

Beatriz Peñalver afirma sentirse muy orgullosa de que “este importante colectivo de empresarios cuente conmigo para hacer un evento en FITUR que fusione moda y turismo, porque permite expresar a través de mi trabajo lo que tanto me gusta hacer durante mis veranos y ya casi todo el año en la Costa tropical, disfrutar sin salir de la playa y los fantásticos chiringuitos de mi tierra”.

Para el presidente de la Asociación, Francisco Trujillo, “lo que hemos querido hacer es adaptarnos a la tendencia actual, que no es otra que la de seguir en las redes sociales a los que marcan tendencia, mostrándonos los mejores lugares para viajar a través de fotos y vídeos de moda espectaculares y muy atractivas. Beatriz Peñalver ha demostrado ser una gran diseñadora y como asidua visitante de nuestros negocios, ha sabido reflejar a la perfección en su colección, la esencia de los chiringuitos, lo mucho que se puede disfrutar en las playas y lo más atractivo de nuestra Costa”.

Beatriz Peñalver y sus 10 modelos estarán el miércoles 22 (14,00h) en el stand de Granada (pabellón Andalucía nº 5 de IFEMA), presentando el avance cápsula de su colección de verano, de la mano de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, patrocinadores de esta presentación y fuente de inspiración de la conocida diseñadora.

Las playas de Granada, los chiringuitos, los espetos, el mar, los acantilados, parajes naturales, deportes náuticos y el paisaje tropical de una costa única, ha dado como resultado una muestra que no pasará inadvertida para nadie en el stand de Granada, en la 40 edición de FITUR.