Los cementerios de la comarca se pueden visitar en la fiesta de todos los Santos pero con restricciones

Comunica el Ayuntamiento de Salobreña trabaja ya en la preparación de los cementerios de la Villa y Lobres de cara a la celebración de la festividad de Todos los Santos. Este año, además de las labores de adecentamiento y embellecimiento de los camposantos, se ha preparado un plan de contingencia contra el Covid-19 para evitar posibles situaciones de riesgo entre las personas que acudan a visitar a sus fallecidos.

Entre las medidas más destacadas, elaboradas a partir de reuniones con la Policía Local y los servicios técnicos municipales, se prevé fijar un itinerario de entrada y salida para despejar los accesos, que contarán con controles policiales para vigilar la situación. Además, se han establecido horarios especiales durante el mes de octubre; así, si ahora el horario habitual de apertura de los cementerios es de 09.00 a 19.00 horas, a partir del 24 de octubre y hasta el día 30 se ampliará de 08.00 a 20.00 horas con el fin de facilitar a los ciudadanos las tareas de mantenimiento y adecuación de los nichos que deberán hacerse durante esos días.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el horario será de 07.00 a 21.00 horas ya que se prevé una mayor afluencia de gente. Durante estos días, no se permitirá hacer tareas de mantenimiento en los nichos y únicamente se podrá acceder a los cementerios para depositar los arreglos florales, no pudiendo permanecer más de 30 minutos dentro.

Trujillo ha recordado que se puede acudir a los cementerios a dejar las flores durante varios días, incluido el lunes día 2 de noviembre que también es festivo, por lo que recomienda no hacerlo únicamente el día 1 y así evitar la aglomeración de personas en una sola jornada. Ha apuntado, en este sentido, que habrá un control del aforo para siempre hacer prevalecer la seguridad de aquellos que acudan a los cementerios.

El Ayuntamiento también ha preparado un plan de tráfico para facilitar la fluidez de vehículos e incrementar la seguridad de los peatones en los caminos a los cementerios. Además se mantendrá el servicio de autobús habilitado reforzando su frecuencia en esos días, tal como ha explicado el concejal delegado del área, Ignacio Trujillo.

CEMENTERIO DE MOTRIL

Informa el Ayuntamiento de Motril que el cementerio municipal de Motril estará abierto al público en la festividad de Todos los Santos que se celebra el día 1 de noviembre, si bien se ha establecido un dispositivo especial de protección y prevención durante estos días de visita al camposanto para limitar el riesgo de contagio ante la actual situación sanitaria provocada por la COVID-19. El decálogo establece las normas que deberán cumplirse obligatoriamente durante el horario de apertura del cementerio entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde los días 1 y 2 de noviembre.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha explicado que la crisis sanitaria ha marcado “un año distinto para todo”, incluida la tradicional visita a los cementerios los días 1 y 2 de noviembre, por lo que las áreas de Salud y de Prevención del Consistorio motrileño han elaborado una normativa de obligado cumplimiento “para que la gente acuda de manera tranquila y segura” a presentar sus respetos a los familiares y amigos difuntos. García Chamorro ha querido desmentir rotundamente los comentarios e informaciones que apuntaban a un posible cierre del camposanto motivado por la situación sanitaria y ha dejado claro que el camposanto permanecerá abierto al público los mencionados días 1 y 2 de noviembre, aunque con una normativa especial.

La primera edil ha insistido en que estas medidas se adoptan para preservar la seguridad de los vecinos y ha recomendado hacer la visita de forma escalonada la semana anterior y posterior al 1 de noviembre para evitar los días y horas de máxima afluencia. A quienes decidan visitar el camposanto coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, la alcaldesa les ha instado a seguir las normas implantadas y las instrucciones de los agentes de la Policía Local, cuya labor será además evitar aglomeraciones en las entradas del cementerio. García Chamorro ha concluido con un llamamiento a los vecinos de la ciudad a que adquieran sus arreglos florales en las floristerías del municipio y ha recordado que el sector de la flor cortada ha sido uno de los más castigados por la crisis sanitaria y “ahora tenemos una oportunidad de echarle una mano y mostrar la solidaridad del pueblo de Motril”. Por ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha hoy mismo una campaña bajo el lema ‘Compra en las floristerías de Motril’ y se ampliará los puestos de flores habilitados en las puertas del cementerio.

Circuito señalizado

La concejala de Salud del Consistorio motrileño, Susana Peña, ha detallado el dispositivo que se ha ultimado durante las últimas semanas para garantizar la seguridad y protección de los visitantes del cementerio municipal. Entre las medidas adoptadas, los usuarios tendrán que utilizar su propia material, incluido el agua, porque las fuentes del camposanto permanecerán cerradas. Peña ha indicado también que la recomendación es que los días 1 y 2 sean solo para visitas y que se ha dispuesto un circuito señalizado de tránsito para evitar al máximo los cruces entre personas, con planos indicativos en las distintas entradas del cementerio para acceder a los diferentes patios.

Igualmente, la normativa establece la recomendación de que los grupos no excedan de un máximo de cuatro personas de la misma unidad familiar y que la estancia en el recinto no supere los 30 minutos, al tiempo que se recuerda el uso obligatorio de la mascarilla y la obligatoriedad de mantener en todo momento la distancia mínima de 1,5 metros. La responsable municipal de Salud también ha explicado que cada patio dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico y guantes y que los aseos permanecerán cerrados. Además, no estará permitido realizar tareas de pintura o limpieza durante los días 1 y 2 de noviembre. Finalmente, Peña ha hecho una llamada a la “responsabilidad individual” y ha aclarado que estas normas de obligado cumplimiento buscan minimizar cualquier riesgo sanitario.

CEMENTERIOS DE ALMUÑÉCAR

El Ayuntamiento de Almuñécar y la Tenencia de Alcaldía de La Herradura pondrán en marcha un protocolo para garantizar la seguridad de las personas que asistan a los cementerios municipales de Almuñécar y La Herradura. Así lo han acordado en la reunión celebrada por las áreas municipales de Mantenimiento, Protocolo, Seguridad Ciudadana y Sanidad, según informó María del Carmen Reinoso.

El protocolo recoge las recomendaciones publicadas por la Consejería de Salud y Familia para mitigar el riesgo de transmisión del Covid-19 en los Cementerios Andaluces con motivo de las festividades de Todos los Santos y los Difuntos. “En este sentido, dijo Reinoso, entre las medidas propuestas hemos acordado que, desde el día 23 al día 30 de octubre, los cementerios permanecerán abiertos en horario de 8 a 20 horas, con objeto de facilitar un horario más amplio y recomendar a nuestros vecinos que durante estos días lleven a cabo las tareas relacionadas con el adecentamiento de las tumbas y nichos, ya que puede requerir una mayor permanencia en el camposanto y así evitar aglomeraciones innecesarias los días 1 y 2 de noviembre”, señaló.

Por otro lado, se aconseja que los grupos de visitantes, no deban superar las cuatro personas, que preferiblemente, formen parte del mismo grupo familiar o de convivencia. El uso de mascarilla será obligatorio y respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Asimismo, que los visitantes lleven sus propias botellas de agua para rellenar los jarrones de las flores y evitar, en la medida de lo posible, el uso de las fuentes, de los puntos de agua y aseos.

“Desde el Consistorio se habilitarán dispositivos de geles hidroalcohólicos y desinfectantes en las entradas de los cementerios y en zonas de mayor tránsito. Del mismo modo, se intensificarán las tareas de limpieza y desinfección durante todos estos días. Además estamos elaborando paneles informativos con objeto de facilitar la información a toda la población.

Por otro lado, para facilitar el aparcamiento, se acondicionará y señalizará el solar colindante al Cementerio de Almuñécar para que permanezca abierto durante todos estos días.

En esta reunión preparatoria se acordó que, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre, los cementerios permanecerán abiertos de 8 a 24 horas, ininterrumpidamente. Se recomiendará que el tiempo de visita en estos días no supere los 30 minutos. Asimismo, y con objeto de poder controlar el aforo y evitar las aglomeraciones, garantizando la seguridad y vigilancia, así como el cumplimiento de las medidas preventivas, durante estos días, se contará con la presencia de la Policía Local, Protección Civil, personal del Servicio del Cementerio y un grupo de Voluntariado. Pedimos encarecidamente que por el bien común, respetemos sus indicaciones y pedimos comprensión y colaboración ciudadana, si en algún momento, deben esperar para entrar.

Servicio transporte

En cuanto al servicio de autobuses para el Cementerio de Almuñécar, el horario se intensificará cada 15 minutos, realizándose el mismo de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. El servicio comenzará el día 31 de octubre, a partir de las 16 horas, manteniéndose este horario especial hasta las 14 horas del día 2 de noviembre.

“Los vecinos de Almuñécar y La Herradura, siempre han dado ejemplo de respeto y siempre han mostrado gran cooperación para prevenir, en las situaciones más difíciles, la propagación de Covid-19, por lo estamos convencidos que una vez más nuestros vecinos van a actuar con corresponsabilidad y con sensatez, para prevenir situaciones de riesgo innecesario”, dijo María del Carmen Reinoso.

La edil almuñequera indicó que “entendemos que debemos proteger entre todos a aquellas personas que presentan mayor vulnerabilidad y entre ellos, a nuestros mayores, una vez más, pedimos la colaboración de todos y todas, para que estos días podamos rendir nuestro sentido homenaje a todos nuestros difuntos de la forma más segura. Es por ello, añadió, por lo que es de agradecer la implicación y la preocupación del sector de la floristería, “tan afectado por esta pandemia” y que desde el primer momento, se ha puesto a disposición para comunicar a la clientela las recomendaciones e indicaciones de este Ayuntamiento, subrayó Reinoso, quien también advirtió que “todas estas medidas se adoptan con la situación actual, pero pueden ser modificadas atendiendo a las recomendaciones sanitarias especiales”, señaló.