Los Bomberos de Almuñécar fueron los primeros españoles en llegar a Turquía a rescatar víctimas

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha agradecido en nombre del Ayuntamiento sexitano a los cuatro bomberos de la Unidad Canina de Recate Método Arcón (UCRMA) encabezados por el jefe de la misma, David Cabrera , la participación en la búsqueda de supervivientes que han realizado en Turquía como consecuencia de terremoto y réplicas.









Ruiz Joya, que se desplazó hasta el Parque de Bomberos de Almuñécar acompañado por la mayoría de los miembros del equipo de gobierno, recordó la dramática situación que ha provocado el terremoto con más de 35.000 muertos y miles y miles de desaparecidos.

El Alcalde recordó y resaltó la rápida respuesta de la UCRMA, ya que en cuanto tuvieron conocimiento del este terremoto no dudaron en desplazarse y colaborar en las tareas de rescate, acompañados de dos perros, Maya y Zeus. Ellos han realizado una intensa labor desde el primer momento ya que fueron los primeros en llegar a Turquía y lo han hecho en unas condiciones soportando temperatura muy frías con el fin de devolver la esperanza a muchas familias que quedaron atrapadas tras el derribo y que lo han perdido todo”, dijo el regidor sexitano

“Yo solamente tengo palabras de agradecimiento a José Luis, David, José Antonio e Ismael que no dudaron ni un segundo en prestar auxilio de ayuda a Turquía. También como representante del Ayuntamiento me siento orgulloso de poder disponer de un Cuerpo de Bomberos en Almuñécar preparado y unas instalaciones de las mejores de la provincia, y si además podemos ayudar en catástrofes que ocurren en el mundo, como ha sido en este caso, aportando nuestro granito de arena, pues la verdad es que es un motivo para que no solamente estemos orgulloso en la Corporación, sino del pueblo de Almuñécar y La Herradura”, dijo Juan José Ruiz Joya, reiterando el agradecimiento “por el esfuerzo y el trabajo realizado que habrá sido muy complicado y duro por las imágenes y experiencia vivida.









Por su parte, el jefe de Bomberos, José Luis Varela y el jefe de la Unidad Canina de Rescate ´Método Arcón, David Cabrera, explicaron como fue la reacción que tuvieron nada más conocer el terrible terremoto, asi como fue el viaje y la actuación realizada en la zona asignada por los responsables turcos en el rescate

“No dudamos ni un segundo en decir tenemos que ir y así fue. Fuimos a hablar con el concejal de Seguridad, Francisco Robles y fuimos sin pensarlo dos veces; de hecho , añadió, fuimos los primeros de España en llegar allí. Incluso el mismo día, nos pusimos a trabajar y probablemente hasta que nos vinimos. Ha sido una experiencia gratificante poder ayudar a personas, a pesar de lo muy desagradable y muy penosa situación”, dijo José Varela.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Por su parte, David Cabrera, que ya ha actuado en otros sucesos en México y Oriente Medio, desgranó todos los detalles, destacando que había sido la experiencia más dura de todas. A lo que se sumó las condiciones a la hora de poder actuar. Cabrera también tuvo palabras de agradecimiento al Ayuntamiento por el apoyo, al igual que a las familias de cada uno de los miembros de la Unidad y compañeros.