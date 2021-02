La Lonja pesquera de Motril cierra sus puertas este 24F por la "Protesta del Sector Primario"

"¡¡Basta Ya!!, Llevamos un año malísimo. El Gobierno dijo que no iba a dejar a nadie atrás, pero está dejando atrás a todo el tejido empresarial. No conozco a nadie que haya recibido ayudas", así nos explica la situación del sector pesquero en Motril el presidente de la OPP de Motril y Patrón Mayor, Ignacio López Cabrera.

Este miércoles 24 de febrero, la pesca motrileña se suma a la protesta del Sector Primario. "La Lonja de Motril este miércoles no abre sus puertas" y partirán con los demás sectores primarios y autónomos, desde el recinto ferial de Motril para llevar la protesta hasta la subdelegación del Gobierno en Granada.

El sector de la Pesca está siendo duramente castigado por las medidas asfixiantes que llegan desde Europa y que no defiende el Gobierno español. Ahora quieren imponer que durante 60 días de media por barco, no se trabaje, lo que supone que a 1.000 euros de media por barco se dejaría de ingresar unos 60.000 euros, o lo que es lo mismo, que el trabajo de un año para un armador no tenga beneficio. ¡Así se hunde la pesca.!

Ignacio López nos explica el por qué de la protesta. También les felicitamos por la nueva web https://pescademotril.org/ que se ha presentado esta semana sobre la Red de Custodia Alimentaria de la Pesca y Sostenibilidad del Mar.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, comunica que el Ayuntamiento de Motril va a participar en la salida hacia Granada de los agricultores, pescadores y autónomos que partirán desde el Recinto Ferial, que el Ayuntamiento ha cedido como punto de encuentro.

Recordamos que la agricultura también participa en este paro, como nos contaba a COPE, Susana Abarca, de Agricultoras del Llano.