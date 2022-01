Llegar a un millón de personas del mundo rural es la meta para la macro-concentración el 23 de enero en Madrid

La meta es ambiciosa pero factible, conseguir que un millón de personas del medio rural, como agricultores, ganaderos, pescadores, sector servicios,... y un largo etc. se unan en una reivindicación común: llamar la atención ante la "grave crisis que sufre el medio rural".

Las políticas que se ponen en marcha y las que se anuncian se deciden sin contar con el sector y se están cometiendo graves errores que perjudican seriamente a este amplio sector por toda España.

Convoca "Mundo rural", que es una asociación de asociaciones rurales, que lleva trabajando desde 2.016 para defender los intereses y actividades de sus socios. Dentro de esta asociación hay colectivos de ganaderos, agricultores, pescadores, ganaderos, colectivos de cazadores, mujeres rurales… Todos los sectores que componen el mundo rural. Se trata de una asociación apolítica e independiente, según nos cuenta su secretario, Carlos Bueno, quien nos habla del porqué de esta movilización: “ El problema ha sido siempre que hemos estado desunidos, ahora por primera vez nos empezamos a unir y si nos damos cuenta la mayoría de las problemáticas vienen del mismo sitio, el encontrarnos con leyes que no tienen ningún fundamento, que tienen planteamientos subjetivos radicales, que se plantean unas medidas de gestión fundamentalmente basadas en líneas políticas y que no saben lo que están legislando, sobre todo porque no están acostumbrados a vivir la vida en el campo. Igualmente nos estamos encontrando con políticas económicas o de gestión que van en la misma línea, para las que no se ha contado con ninguno de nosotros a la hora de poner en marcha estas medidas, por tanto están totalmente desfasadas y no tiene nada que ver con la situación que nosotros vivimos cotidianamente", nos explica.

Más de 280 asociaciones y federaciones han confirmado su presencia el 23 de enero en Madrid, llegados de toda España y de sectores tan diversos como el mundo rural, desde todo tipo de ganaderos, animales de compañía o de trabajo, todos los sectores agrícolas, cazadores, pesca continental,... hasta romerías como la del Rocío.









Desde la Costa Granadina también saldrán autobuses desde Carchuna-Calahonda, Motril y el Centro Comercial Neptuno en Granada. El coste es de 24 euros y el contacto para asistir es Sara Vázquez, de Agricultoras del Llano en el tfno: 666 31 00 30.

