Las playas de Motril garantizan las máximas condiciones higiénicas, de dotaciones y de seguridad

Comunica el Ayuntamiento de Motril que la Playa de Poniente y Playa Granada lucen ya sus banderas Q de Calidad Turística como distinción a un litoral que roza la excelencia y la perfección para el turista.





En un acto presidido por la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y los tenientes de alcalde de Medio Ambiente, Antonio Escámez, junto al de Turismo y Playas, Jose Lemos, este pasado jueves se procedió al izado oficial de las dos insignias que suponen un valor añadido a la oferta turística de la costa motrileña y que refuerzan la imagen de calidad de los arenales de la capital de la Costa Tropical.









Tras el izado la semana pasada de las banderas azules de Playa Granada y Calahonda, García Chamorro ha insistido hoy en que el objetivo es lograr esta misma insignia para la Playa de Poniente. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha asegurado que la ‘Q’ de Calidad representa “un plus” para las playas motrileñas, el reconocimiento al trabajo de todo el Ayuntamiento en el mantenimiento del litoral y una diferenciación respecto de otros arenales, cercanos y no tan cercanos, que no ostentan esta distinción. Pero, sobre todo, “demuestra de manera clara y contundente la máxima calidad de nuestras aguas de baño, algo que podemos mostrar con orgullo y que desmonta cualquier intento de dañar la imagen de la Playa de Poniente”, dijo la alcaldesa en alusión a la inclusión de la misma como ‘bandera negra’ en la lista de playas elaborada por Ecologistas en Acción. Para la primera autoridad municipal “la afirmación del grupo ecologista no sólo ha provocado un perjuicio gravísimo hacia la economía de muchas familias, sobre todo cuando los datos y análisis que la Junta de Andalucía actualiza continuamente demuestran que esto es falso, por lo que no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, dijo.





Además, la alcaldesa insiste en que el equipo de Gobierno local se ha fijado como reto “darle completamente la vuelta a las playas”, una mejora del litoral que -a juicio de la regidora- comienza a ser percibida ya por los vecinos y visitantes. García Chamorro ha añadido que el Ayuntamiento está realizando “una importante inversión en uno de los pocos años en el que un equipo de Gobierno ha apostado por las playas”. Además ha resaltado que el proyecto de ‘senda peatonal’ impulsado por el Gobierno local supondrá “un antes y un después” en el litoral motrileño y ha querido remarcar que el mencionado paseo ‘blando’ cuenta con dotación presupuestaria, lo que es una “señal inequívoca de que se va a hacer”. La alcaldesa ha tenido palabras de agradecimiento





para todas las áreas municipales y ha destacado la especial implicación en el buen estado actual del litoral de los departamentos de Seguridad Ciudadana, Turismo y Playas, Parques y Jardines, Limpieza y Mantenimiento. “Esta es nuestra seña de identidad turística y la apuesta del equipo de Gobierno es clara”, ha concluido García Chamorro.





El teniente de alcalde de Desarrollo del Litoral, Turismo y Playas, José Lemos, ha incidido en la importancia de la distinción de la ‘Q’ de Calidad que certifica la calidad de los servicios que presta la playa, su seguridad, su accesibilidad y sus valores medioambientales. Lemos ha recalcado la dificultad de obtener y mantener estos distintivos, sometidos a inspecciones periódicas que analizan la situación de los diferentes arenales.





El responsable de Turismo ha explicado también que la colaboración de la Junta de Andalucía permitirá este verano la instalación de 900 metros adicionales de pasarelas y una torreta de vigilancia nueva, que forma parte de la convocatoria de ayudas y subvenciones de este año. Además de la subvenciones en marcha y de “la esperada actuación del Gobierno Central, que debe cumplir sus compromisos de inversión en la zona y acabar con el abandono que hemos sufrido durante décadas”, señaló Lemos.

En consonancia con la propia alcaldesa, el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Agricultura y Urbanismo, Antonio Escámez, se ha mostrado convencido de que el número de banderas azules del litoral motrileño aumentará el próximo año. Escámez ha asegurado que resulta “un placer ver las playas tan cuidadas en esta época” y no ha dudado en afirmar que Motril cuenta con “unas de las mejores playas” del litoral granadino. El responsable de Medio Ambiente ha destacado también las dimensiones de las playas motrileñas que hacen posible acoger a todas las personas que quieran disfrutar del litoral e insistió en la “calidad máxima de nuestras aguas que contrasta con los datos del grupo ecologista que hoy, más que nunca, se desmienten porque esta es una playa certificada a la que no darían jamás una Q de Calidad si estuviera en malas condiciones”.





Las Banderas Q de Calidad Turística concedidas por el Instituto para la Calidad exigen el cumplimiento de requisitos como la limpieza del agua y la arena de la playa, las condiciones higiénicas de las playas y sus instalaciones, el control de los chiringuitos, los servicios de seguridad y primeros auxilios, la oferta de ocio y la información facilitada a el turista.