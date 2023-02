Las playas de Almuñécar y La Herradura necesitan urgentemente espigones frente a los temporales de levante

El Teniente de Alcalde de Turismo, Playas y La Herradura, Daniel Barbero, se queja de la falta de protecciones en el litoral de Almuñécar y La Herradura, que una vez más, se vuelve a dañar con los temporales de levante y critica a la portavoz del PSOE en la localidad,"que una vez más rellenó con un millón de euros de arena todas nuestras playas, cuando precisamente ese millón de euros era el que pedimos para que se invierta en infraestructuras duraderas, como son los espigones, que venimos demandando durante todos estos años. Que se termine el espigón de Peña Parda en La Herradura es súper necesario, el espigón de la playa de Cotobro, que se demuestra que se come entera la playa y por supuesto arreglar la escollera del parque acuático, que cualquier día nos quedamos sin el y el propio restaurante que hay en la zona del parque y por supuesto, esa propia defensa hará que la playa de Velilla no sufra esos temporales tan potentes de Levante", nos dice Daniel.



"Nuestras revindicaciones de agua y de "espigones ya" se hacen más clamorosas que nunca, y sobre todo que una vez que se hagan inversiones y gastos tan importantes como el del último verano, con más de 1 millón de euros, pues que el partido socialista y el gobierno de España y la portavoz socialista, que no se mueve para nada, que se mojen y pongan encima de la mesa ese dinero, pero para que no se lo lleve el primer temporal, si no para crear infraestructuras que permanezcan y duren y protejan y nuestros empresarios de playas no tengan ese sufrimiento permanente cada vez que hay un temporal de levante", considera el teniente de alcalde.

