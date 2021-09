"Las ocupaciones en octubre podrían superar las de 2.019", nos dice el gerente del Hotel Salobreña

Las predicciones de que este verano iba a ser positivo en la Costa Granadina, se han quedado cortas ante la buena respuesta que ha tenido el mercado nacional.

Hablamos con el gerente del Hotel Salobeña, Manolo Martín, quien se muestra contento con el verano que todavía sigue y además las ocupaciones para el próximo mes de octubre son muy buenas y pueden superar las de 2.019.









Por otra parte Manolo se quejaba de las restricciones horarias nocturnas este verano,, ya que "han sido una injusticia monumental" con la hostelería, que prestaba un servicio seguro frente a los incontrolados macrobotellones que se han vivido en la misma localidad sin intervención de ningún tipo por parte de las autoridades competentes.

Lo que no es de recibo es que no se pongan multas por los botellones y sin embargo se publiquen las sanciones a locales de hostelería a modo de escarnio. Este sector lo está pasando muy mal y no se pueden poner tantos impedimentos cuando estaba empezando a levantar la cabeza, tras tantos meses de gastos sin ingresos.









Pero lo importante es que "se ha recuperado la esperanza" nos decía el gerente del Hotel Salobreña, donde también hay mucha demanda para celebraciones. Se presenta una "temporada apretada" y mucha gente ya está optando por hacer sus celebraciones fuera de los sábados ante la falta de fechas disponibles.