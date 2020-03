D. José Albadalejo es el Párroco de la Iglesia Mayor de la Encarnación de Motril, además de profesor de religión en el Colegio Santo Rosario de Motril y Capellán en el Hospital Comarcal Santa Ana, así que la diferencia en su actividad cotidian ha cambiado muchísimo.

LAS COMUNIONES EN MOTRIL NO SE HAN SUSPENDIDO TODAVÍA OFICIALMENTE

Hemos hablado con el y nos cuenta que las Comuniones en Motril todavía no se han suspendido oficialmente, aunque lo más probable sea que si, pero anima a los niños que la toman este año que sigan rezando todos los días y no pierdan la ilusión porque antes o después la celebrarán.

EN EL HOSPITAL DE MOTRIL SE TRABAJA CON MUCHA TENSIÓN

También sigue visitanto el Hospital de Motril, de dónde es Capellán, aunque con menos frecuencia que antes, por que no quieren entorpecer el gran trabajo que vienen desarrollando los profesonales sanitarios, que están trabajando con mucha tensión, ante la dificultad de tratar el virus y la cantidad de afectados que hay, que nos decía que es alta. Que tengamos claro que el virus no afecta sólo a mayores, allí hay gente ingresada de todas las edades incluso niños, así que mucha precaución para no contagiarse.

Anima a todos los feligreses de Motril a que nos unamos en la Oración, para pedir que esta situación pase pronto con el menor daño y que la Semana Santa la celebremos unidos por el corazón aunque no podamos participar en las misas, actos y procesiones. Nos decía D. José que la Iglesia está abierta, lo que está cerrado es el Templo. El reza todos los días por nosotros y nos pide que también nosotros recemos por ellos, por todos los curas.