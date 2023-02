La Junta de Andalucía tiene la "voluntad inequívoca de que Carchuna y Calahonda tienen que ser independientes"

Hablamos con Alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y recordamos la celebración de la feria Fruit Logística en Berlín, en la que la Alcaldesa, acompañada por el Teniente de Alcalde de Agricultura y Medio Ambiente y la Presidenta de la ELA de Carchuna y Calahonda, Antonio Escámez y Conchi Abarca, respectivamente, han estado prestando apoyo a los agricultores y a las empresas hortofrutícolas de nuestra comarca. Para Luisa nuestro sector agrícola está muy preparado para afrontar el futuro y la competencia brutal que llega de terceros países. Tenemos unas grandes empresas y hay que estar siempre de su lado.









Y justo a la vuelta de Fruit Logística la alcaldesa puso rumbo hasta Sevilla, primero, para participar en la presentación de las candidaturas de municipios de más de 50.000 habitantes del Partido Popular en Andalucía, en un acto donde estuvieron presentes tanto el presidente regional Juanma Moreno, como el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo.









Y al día siguiente volvió a Sevilla para plantear a la Junta de Andalucía la independencia de Carchuna y Calahonda del municipio de Motril, ya que lleva 10 años coleando su expediente de segregación.

"Pedimos una reunión porque hay un expediente que se inició en el año 2010, que está coleando desde entonces, que está ahí dando bandazos y lo que queríamos era ver la postura de la junta de Andalucía para seguir o para buscar otras vías. La verdad es que fue Una reunión al más alto nivel. Estaba el consejero de Administración Local y Justicia, la Viceconsejera, la Secretaria General de la Consejería y la Coordinadora general también, que nunca había asistido a una reunión. A nivel político fue una reunión muy muy potente a la que asistimos el Teniente de Alcalde, Nicolás Navarro, la presidenta de la ELA Conchi, Abarca y yo misma para ver la situación del expediente. Es un expediente que está súper enmarañado, habrá que explicar en una rueda de prensa lo que se hizo y lo que se ha hecho con la ELA de Carchuna, porque ha sido una “ injusticia“. Los propios que estábamos en la reunión decían que nunca habían visto algo como lo que ha pasado con ese expediente, o sea, lo han pasado por el Consejo Consultivo, cuando de las ELAS que se segregaron hace unos años, las siete, ninguna pasó por el Consultivo y la de Carchuna Calahonda sí, porque sabían que iba a ser a hacer un informe negativo. A sido un cúmulo de errores y de mala fe por parte de el anterior gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, que no querían darle la segregación. La disposición de la Junta fue lo primero que pregunté yo cuando nos sentamos en la mesa: Vamos a ver, hay voluntad por parte del Ayuntamiento de Motril de que se segregue, hay voluntad lógicamente de la ELA que quiere segregarse y queremos saber antes de seguir hablando si la Junta de Andalucía tiene voluntad de que se produzca esa segregación. Dijeron que sí y el propio consejero que viene a mediados de marzo a inaugurar la plaza que se le va a dedicar a Don Miguel Rojas, justo debajo del Palacio de Justicia, está dispuesto a firmar lo que sea o expresar la voluntad inequívoca de la junta de Andalucía de que Carchuna Calahonda tiene que ser un municipio independiente", comenta Luisa.



La alcaldesa nos seguía contando de que se han puesto todos deberes. El Ayuntamiento de Motril tiene que hacer un informe, la consejería también tiene que hacer otro y esperan darle una solución aunque sea a medio plazo, porque si no habría que volver otra vez a iniciar el expediente 10 años después. "Nunca, nunca habían visto nada así, han tenido hasta que hacer un informe del informe, porque no se enteraban, no había por dónde coger ese expediente . Se han hecho auténticas barbaridades administrativas con ese expediente, hasta tenerlo 15 meses en un cajón para que se cumplieran los plazos… Una auténtica aberración" comentaba la alcaldesa.



Otro asunto que hemos tratado con Luisa ha sido el del pago a proveedores "hace unos años el Ayuntamiento pagaba tarde mal y nunca y cuando lo hacía, y ahora hemos pasado de 365 días de periodo medio de pago, más de un año, a 40 días. El expediente se llevará al pleno de este mes de febrero, con lo cual el Ayuntamiento de Motril no solo es solvente a nivel financiero, porque ya saben todos que empezamos el año con deuda cero, sino que también es solvente de cara a los proveedores. En anteriores mandatos míos había situaciones en las que los proveedores ni siquiera nos querían vender un tornillo, porque sabían que no pagábamos y ahora no tenemos esas dificultades económicas y esto es bueno para todos", nos decía Luisa, además de que "el Ayuntamiento de Motril suele trabajar con proveedores de Motril y de la comarca y es una buena manera de que las empresas no estén tan asfixiadas porque ahora tienen el compromiso de que van a cobrar en menos de 40 días sus facturas, si no hay ningún problema".



Concluye la alcaldesa diciendo que "esto se debe al esfuerzo, la seriedad y el rigor de toda la área económica, dirigida por el primer Teniente de Alcalde Nicolás Navarro que no solo ha conseguido dejar a cero la deuda municipal, sino que también tenemos ya cierta solvencia, ya no solo para pagar a proveedores, sino también para pagar las nóminas y otra serie de cuestiones y obligaciones que tiene el Ayuntamiento”.