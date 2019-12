IU-EQUO en Motril va a rechazar los presupuestos municipales que se llevan a pleno este jueves

En la nota de prensa se comunica que la voluntad de consenso y diálogo del multitudinario gobierno de las derechas de Motril ha quedado evidenciada con su rechazo de prácticamente todas las reclamaciones y alegaciones presentadas, incluso de las registradas por diferentes miembros de su propio equipo de gobierno.

Es un presupuesto a la medida de la Alcaldesa que responde a sus objetivos partidistas, ha declarado Inma Omiste, la portavoz de IU-Equo, que ha adelantado que su Grupo no dará su apoyo a las cuentas de García Chamorro porque, tal y como queda configurado, el presupuesto del gobierno local de Motril no responde a las necesidades de la ciudad ni a las de sus vecinos y vecinas.

Ni a gasto social, ni a creación de empleo, ni a mantenimiento y limpieza de la ciudad, ni a playas o promoción del turismo; los dineros de los motrileños y motrileñas se destinarán, fundamentalmente, a seguir manteniendo una Administración municipal anquilosada que actúa por inercia al servicio de intereses políticos partidistas.

Las prioridades del presupuesto inicialmente aprobado por el gobierno de García Chamorro resultan evidentes tras su análisis detallado: la mayor parte del gasto (73,43%) se destina a sueldos y salarios (31.539.878) y a gastos internos de funcionamiento del ayuntamiento (12.687.384 euros).

Este es el presupuesto que pretende llevar a cabo el gobierno del Partido Popular con sus múltiples socios, ha señalado Inma Omiste. Unas cuentas que no defienden los servicios públicos, no garantizan los derechos sociales y no contemplan actuaciones para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Las reclamaciones y alegaciones presentadas a las cuentas municipales por IU-Equo pretendían corregir las insuficiencias en inversiones destinadas a gasto social. En este sentido, se proponía una mayor consignación presupuestaria de 330.500 euros en las

partidas de Ayudas de emergencia social, Comedor social, Ayuda a domicilio, Residencia San Luis y Ayudas a las familias.

Al rechazar todas las alegaciones presentadas el resultado es, según la portavoz de IU-Equo, un presupuesto descaradamente de derechas, sin complejos, sin vergüenzas, que lejos de pretender reducir las desigualdades sociales en nuestra ciudad, las ensancha sentando las bases, además, para llevar a cabo privatizaciones de los servicios públicos municipales.

Frente a este modelo de gestión de los recursos públicos, IU-Equo no dejará de proponer medidas y políticas para avanzar en las condiciones de bienestar de la ciudadanía en su conjunto, garantizar sus derechos sociales y defender un modelo de crecimiento y desarrollo económico medioambientalmente sostenible.

De cada 100 euros que gastará el Ayuntamiento en 2020, más de 77 euros se destinarán a sueldos y salarios y a gastos de funcionamiento interno

En conjunto, los gastos de Personal (31.539.878 euros) y los gastos corrientes del ayuntamiento de Motril (12.687.384) ascienden a 44.227.527 euros. Es decir, el 77,43% del Presupuesto municipal (57.118.391) se gastará en sueldos y salarios y en gastos corrientes para el funcionamiento interno del ayuntamiento.

A pesar de que el capítulo de gastos de Personal es el de mayor peso en todo el presupuesto municipal, no se destinan los recursos necesarios para abordar la necesaria modernización del Ayuntamiento de Motril ni la reestructuración organizativa de su plantilla.

En el capítulo de gastos de personal destaca la cuantía de las retribuciones de los quince miembros del equipo de gobierno (siete de ellos tenientes de alcalde), que asciende a 577.829,27 euros.

Una cantidad seis veces mayor que el dinero que se destina en conjunto a Igualdad, Atención social, Infancia y familia, Educación, Bibliotecas, Formación y empleo y Desarrollo del litoral, que asciende globalmente a ochenta y ocho mil ciento sesenta y nueve euros (88.169 euros).

En 2020 el Ayuntamiento gastará en carburantes, energía eléctrica y agua 2.474.640 euros

La portavoz de IU-Equo ha puesto como ejemplo de la necesidad de mejorar la gestión que se viene llevando a cabo por parte de la administración municipal el desmedido gasto en suministros (combustibles y carburantes, energía eléctrica y agua) que ascenderá en 2020 a dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta euros (2.474.640 euros).

El gasto en carburante (617.726 euros), en energía eléctrica (1.524.000) y en agua (332.914 euros) revela la necesidad de emprender actuaciones que permitan avanzar hacia otro modelo de consumo energético que reduzca la factura y responda a criterios de sostenibilidad medioambiental, ha señalado Inma Omiste.

Sin embargo, el presupuesto de García Chamorro y sus múltiples socios tampoco incluye medida alguna para avanzar en esa dirección.