IU-EQUO considera que el Ayuntamiento de Motril no trata por igual a los vecinos en mantenimiento y mejoras

En rueda de prensa Inma Omiste, la portavoz de IU-Equo ha reconocido la labor que llevan a cabo los trabajadores y trabajadoras del Área, su compromiso y profesionalidad, a pesar de las difíciles condiciones en las que tienen que llevarlas a cabo. Sin embargo, ha criticado a sus responsables al considerar que las intervenciones del Área se están localizando fundamentalmente en determinadas zonas de la ciudad, en especial en el entorno de playa Granada, olvidando otros barrios y espacios de la ciudad.

Se ha referido, en este sentido, a las urbanizaciones del entorno de la avenida Europa, donde los vecinos llevan años reclamando actuaciones que den respuesta a las deficiencias de seguridad vial y accesibilidad de los peatones sin que sus demandas hayan sido atendidas.

Tampoco están mereciendo la atención del Área de Mantenimiento municipal el paseo de playa Poniente y sus accesos, el barrio de Santa Adela y la playa del Cable, por poner algunos ejemplos de otros espacios que presentan evidentes deficiencias y reclaman actuaciones de mejora, ha afirmado la portavoz de IU-Equo. A este catálogo de zonas con necesidades de actuación de mejora y mantenimiento, podría sumarse la rambla de los Álamos y el barrio de las Angustias.

La gestión de García Chamorro está basada en anuncios, promesas y faltar a la verdad

Inma Omiste ha denunciado que la gestión de Luisa García Chamorro al frente del Ayuntamiento está basada en hacer anuncios, promesas y en faltar a la verdad sistemáticamente, una manera de proceder que aplica a todos los ámbitos de su gestión y de la de su equipo.

Se refería de este modo a su incumplimiento con las madres, los padres y los docentes del Colegio Mejías, cuando anunció con grandes titulares que el deficiente estado de sus baños era el primer problema que iba a solucionar su gobierno.

Ocho meses después, las niñas y los niños del Colegio Público Francisco Mejías siguen sin poder utilizar los baños porque no se han podido concluir las obras previstas. Y no lo podrán hacer hasta el próximo curso escolar.

Este modo de actuación lo aplica a todos los ámbitos de su gestión municipal y lo adopta como propio su equipo de gobierno. Un claro ejemplo es el anuncio de que la playa de las Azucenas será reserva natural.

Para los responsables políticos municipales, la instalación de una pasarela de acceso, la construcción de un quiosco para un área de recepción y la colocación de papeleras y mobiliario es el primer paso para que la playa sea reserva natural.

Pero, están faltando a la verdad, una vez más, ya que no hay ningún expediente en el que se solicite, se inicie o se promueva la declaración de reserva natural de esta playa. Porque no puede haberlo. La titularidad no es del ayuntamiento de Motril, sino de diferentes propietarios, lo que hace imposible esta declaración.

A pesar de ello, García Chamorro no tiene pudor para vender en grandes titulares que la playa de las Azucenas será una reserva natural.

La portavoz de IU-Equo ha reclamado al equipo de gobierno local que recupere el proyecto de construir un paseo blando en dicha playa que la conecte con el municipio de Torrenueva, una iniciativa sin gran complejidad técnica ni coste económico considerable que fue acordada en su momento por el pleno de la Corporación.

Inma Omiste ha reclamado a García Chamorro que las actuaciones de mantenimiento y mejora de la ciudad que se lleven a cabo respondan a criterios objetivos y transparentes. Que se tenga en cuenta las decisiones consensuadas por la Corporación, así como las reclamadas razonablemente por los vecinos y vecinas.

En definitiva, que respondan al interés general de la ciudad y de sus vecinos y vecinas y no a cuestiones de oportunidad o a otras razones que normalmente no se explican