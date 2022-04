El IES la Zafra de Motril celebra el día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El IES La Zafra de Motril conmemora el "Día Mundial de la seguridad y salud en el trabajo", celebrando una serie de actividades bajo el lema: "Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva".

Hablamos con Esther López Delgado, profesrora del Ciclo de Prevención de riesgos profesionales, que nos explica en que consisten las acciones programadas como ¡Va de incendios!, una actividad en la que se conoce cómo actuar si se produce un incendio, tanto con charlas como con acciones prácticas con la colaboración del Servicio de Extinción de Incendios de Motril. También se ha celebrado un simulacro de incendio en el centro que ha tenido bastante éxito.





















El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Este día se celebra anualmente el 28 de abril, con el que se promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Se celebra desde 2003, y nace como una campaña internacional anual de sensibilización para promover el trabajo seguro, saludable y decente, promovido por la OIT, Organización Internacional del Trabajo.

Este día se habla y discute en las organizaciones a nivel mundial sobre los desafíos que suponen los daños para trabajadores y trabajadoras en una nueva realidad en el trabajo. Este año, además, con las nuevas situaciones creadas a raíz de la pandemia mundial por el COVID19, se discute sobre cómo evitar los riesgos del trabajo que antes no existían pero sí ahora.

Además también se tiene en cuenta el avance tecnológico y los riesgos desconocidos hasta ahora que trae consigo. Por ejemplo, el trabajo a distancia a través de internet. Cómo evitar el riesgo que conlleva un jornada de trabajo en la que siempre se está delante de una pantalla; cómo evitar las consecuencias negativas para la salud del aislamiento del trabajo que se hace desde la propia casa de los trabajadores; cómo evitar las consecuencias de no saber descansar, de gestionar mal el tiempo de trabajo, son ejemplos de los desafíos nombrados anteriormente.

El 28 de abril es también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, organizado en todo el mundo por el movimiento sindical desde 1996.

La conmemoración del año 2022 del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se plantea desde la Organización Internacional del Trabajo se centrará en la participación y el diálogo social. Esto es que no solo sean las Administraciones y Organizaciones de países las importantes en la creación de una cultura de seguridad y salud positiva. También trabajadores y empresarios, a través de sus organizaciones respectivas deben participar en las soluciones relacionada con la Seguridad y Salud Laboral. Por eso, el lema establecido por la OIT es “Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva”





Otras consideraciones a tener en cuenta para esta conmemoración de 2022:

Durante la pandemia de COVID-19, hemos observado que contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) sólido, que incluya una participación efectiva de los Gobiernos, los empleadores, los trabajadores, los actores de la salud pública y todas las partes relevantes a nivel nacional y empresarial, ha sido decisivo para proteger los entornos de trabajo y salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores.

Mediante un diálogo social eficaz, los Gobiernos y los interlocutores sociales participan activamente en todas las etapas de los procesos de toma de decisiones en materia de SST.

Reviste especial importancia desde el desarrollo y la revisión de la política de SST y los marcos normativos para abordar los retos persistentes y nuevos de SST hasta la aplicación concreta en el lugar de trabajo. El diálogo social no sólo contribuye a mejorar las políticas y estrategias en materia de SST, sino que también es esencial para fomentar la apropiación y el compromiso, facilitando el camino para su rápida y más eficaz puesta en práctica.

En el lugar de trabajo, una cultura de SST sólida es aquella en la que tanto la dirección como los trabajadores valoran y promueven el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable.

Una cultura de SST positiva se basa en la inclusión, mediante la participación significativa de todas las partes en la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo. En un lugar de trabajo con una cultura de SST sólida, los trabajadores se sienten cómodos planteando sus preocupaciones sobre posibles riesgos o peligros para la SST en el lugar de trabajo y la dirección colabora activamente con los trabajadores para encontrar soluciones adecuadas, eficaces y sostenibles. Para ello es necesario establecer una comunicación abierta y un diálogo basado en la confianza y el respeto mutuo.

Mientras seguimos viviendo una crisis sanitaria mundial y nos enfrentamos a continuos riesgos en materia de SST en el mundo del trabajo, debemos seguir avanzando en la construcción de una cultura de seguridad y salud sólida a todos los niveles.

Este día se aprovecha por parte de federaciones sindicales concretas para realizar demandas concretas, relacionadas con la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

De esta forma, la Confederación General de Trabajadores, (CGT), en el presente 2022, plantea una reivindicación de la aplicación inmediata por parte del Gobierno del Real Decreto sobre coeficientes reductores de la edad mínima de jubilación. Este Real Decreto establece que para aquellas actividades o grupos profesionales, en las escalas, categorías o especialidades cuyos trabajos sean de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad podrá acordarse que la edad mínima para la jubilación pueda rebajarse. Este Real Decreto es del año 2011, fue aprobado por el Gobierno en el que D. José Luis Rodríguez Zapatero fue el presidente del gobierno.

Desde entonces no se ha progresado en normas que desarrollen esa norma jurídica. Por ello, no se está cumpliendo la normativa que permitiría que muchos miles de personas alcancen la edad de jubilación antes y con todos sus derechos íntegros. Y es que personas que están trabajando expuestas a elementos nocivos para la salud como el amianto, y que previsiblemente verán acortada su vida, si no se actúa habrán de jubilarse a la edad legal, de igual forma que pasará con quienes realizan trabajos penosos o peligrosos como los relativos a la fabricación de hierro y acero, al sector petroquímico, la extinción de incendios forestales, quienes conducen transportes públicos, quienes realizan trabajos repetitivos y mecánicos, y un largo etcétera.

En el Reglamento citado se establecen los requisitos que deben cumplir los trabajadores y trabajadoras para que se les apliquen los coeficientes reductores de su edad de jubilación, el inicio del procedimiento, su tramitación y quienes pueden solicitar su aplicación. También aclara qué Administraciones y Organismos son los encargados de hacer los estudios y tramitar las solicitudes. Más no se ha dado cumplimiento. Se han paralizado los estudios de un buen número de los expedientes que ya estaban en trámite o directamente otros no han sido admitidos al imponer requisitos que no figuran en la normativa.

Este sindicato reivindica también que deben incluirse en los próximos Presupuestos Generales del Estado las partidas presupuestarias necesarias para afrontar las jubilaciones que se produzcan.

Como lema, establece: ¿TRABAJAR PARA VIVIR O VIVIR PARA TRABAJAR? POR EL CUMPLIMIENTO DEL Real Decreto SOBRE COEFICIENTES REDUCTORES.