La huelga de limpieza en Motril se vuelve a desconvocar por segunda vez por errores de forma

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto al teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, han vuelto a realizar una comparecencia tras el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento y la parte sindical y la desconvocatoria de la huelga indefinida de limpieza, cuyo inicio estaba previsto para este lunes, 25 de marzo.





Tras haber detectado nuevos errores formales en la convocatoria, el Ayuntamiento instó a los sindicatos a presentar una nueva solicitud advirtiendo de las consecuencias que podrían existir si la huelga convocada se declarase en fraude de ley o de manera ilegal. Ante la negativa de la parte sindical, el Consistorio motrileño presentó ante el Juzgado de lo Social Número 1 de Motril la adoptación de medidas cautelares para la suspensión de la huelga hasta que se produjera la resolución del conflicto colectivo o bien hasta que se subsanaran los defectos formales observados. Tras esto, el Tribunal citó de manera urgente a todos los implicados hoy, día en el que los sindicatos han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento desconvocando así la huelga prevista para Semana Santa.





“El Ayuntamiento de Motril tiene ser garante de que aquellos trabajadores que legítimamente quieran optar y quieran secundar una huelga general lo hagan con todas las condiciones legales y lo hagan con un expediente inmaculado. Ya veníamos aduciendo, hasta en dos ocasiones, que la convocatoria de huelga general que se había hecho por parte del comité de empresa de este ayuntamiento adolecía de defectos formales que podían, a la larga, inculcar también en derechos fundamentales de los trabajadores”, ha explicado la alcaldesa quien ha hecho hincapié en la postura errónea de algunas fuerzas políticas, puesto que el Ayuntamiento ha defendido, en todo momento, el derecho a la huelga como máximo motivo de reivindicación para la plantilla municipal, “pero estamos hablando de una plantilla de más de 700 trabajadores que, al final, gestionan también los intereses de la segunda ciudad más importante de la provincia de Granada y nosotros, como máximos responsables públicos, tenemos que velar porque el derecho a la huelga se haga en estas condiciones y sin ninguna sombra de duda para todos los trabajadores”, ha detallado García Chamorro.





Por su parte, el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha mostrado su satisfacción por haber alcanzado finalmente un acuerdo con la parte sindical que reconduzca el conflicto ocasionado por la decisión política de llevar a cabo la gestión indirecta de la limpieza a través de una empresa especializada del sector. “Yo me he comprometido, como vengo haciendo desde que anunciamos esta decisión, de dialogar y negociar aquellas cuestiones que preocupen a los trabajadores, siempre y cuando sean para el bien del servicio de limpieza”, ha dicho Hernández, quien se ha vuelto a poner a disposición de los sindicatos y ha anunciado que volverá a convocar una nueva mesa de diálogo pasada la Semana Santa. “El ayuntamiento está abierto a escuchar a los trabajadores, que es lo que venimos haciendo, y a no marcar líneas rojas. Ahora mismo no es momento de echar la mirada atrás, sino de pensar en el futuro”.









